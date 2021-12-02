ضابط إسرائيلي متهم بتصوير مجندات في أوضاع خاصة بكاميرا سرية... ومجندة تكشف التفاصيل

وقع رئيس مديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش اللواء، ميشيل يانكو، على "قرار طرد" الملازم أول، دان شاروني، الذي سبق له أن أدار أكاديمية قيادة المركبات في الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان الجيش، الذي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضابط عزل من منصبه يوم الإثنين وسط تحقيق مستمر ما يشير إلى قوة الأدلة ضده.ويشتبه أن الضابط فعل ذلك في قواعد مختلفة خدم بها، حيث صور مجندات في ثكناتهن ومناطق خاصة أخرى باستخدام كاميرات خفية.وقال الجيش في بيانه "الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة إلى أي انتهاك ذي طبيعة جنسية وسيواصل تعزيز سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي شخص يفعل ذلك".قال ممثلو النيابة إن 38 امرأة على الأقل شهدن ضده، بينهن مجندة كتبت على فيسبوك إن الضابط استخدم كاميرات بدت كشواحن للهواتف وضعها في الغرف لتصوير المجندات.وأوضحت: "صورتني الكاميرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنا أرتدي ملابسي، وأنا أستحم، وأنا أقوم بالتجفيف بمنشفة، وخلال النوم – ونقلت البث مباشرة إلى الضابط".وأضافت: "نساء أخريات لديهن قصص عن اختراق شاروني لهواتفهن وتصويرهن في أماكن معيشتهن".
قرر الجيش الإسرائيلي طرد ضابط متهم بتصوير مجندات بكاميرات سرية في مواقف حساسة.
وقع رئيس مديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش اللواء، ميشيل يانكو، على "قرار طرد" الملازم أول، دان شاروني، الذي سبق له أن أدار أكاديمية قيادة المركبات في الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان الجيش، الذي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضابط عزل من منصبه يوم الإثنين وسط تحقيق مستمر ما يشير إلى قوة الأدلة ضده.
ويشتبه أن الضابط فعل ذلك في قواعد مختلفة خدم بها، حيث صور مجندات في ثكناتهن ومناطق خاصة أخرى باستخدام كاميرات خفية.
وقال الجيش في بيانه "الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة إلى أي انتهاك ذي طبيعة جنسية وسيواصل تعزيز سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي شخص يفعل ذلك".
واعتقل شاروني في نوفمبر الماضي، ومددت محكمة عسكرية الإثنين الماضي، اعتقاله سبعة أيام إضافية، بحسب بيان الجيش.
قال ممثلو النيابة إن 38 امرأة على الأقل شهدن ضده، بينهن مجندة كتبت على فيسبوك إن الضابط استخدم كاميرات بدت كشواحن للهواتف وضعها في الغرف لتصوير المجندات.
وأوضحت: "صورتني الكاميرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنا أرتدي ملابسي، وأنا أستحم، وأنا أقوم بالتجفيف بمنشفة، وخلال النوم – ونقلت البث مباشرة إلى الضابط".
وأضافت: "نساء أخريات لديهن قصص عن اختراق شاروني لهواتفهن وتصويرهن في أماكن معيشتهن".