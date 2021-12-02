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طالبان: قرار لجنة الأمم المتحدة يتعارض مع مبادئ العدالة
طالبان: قرار لجنة الأمم المتحدة يتعارض مع مبادئ العدالة
انتقدت حركة "طالبان" قرار لجنة الأمم المتحدة المتعلق بتأجيل قبول طلب الحركة بتعيينها كممثل لأفغانستان لدى المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يتعارض مع... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:08+0000
2021-12-02T09:08+0000
العالم
طالبان
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القاهرة، 2 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين في تغريدة عبر "تويتر"، إلى صدور قرار اللجنة أمس الأربعاء، مؤكدا عدم تسليم مقعد أفغانستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حكومة طالبان في الوقت الحالي.وأوضح شاهين في تغريدته أن القرار غير عادل "لأنه حرم الشعب الأفغاني من حقوقه المشروعة"، حيث ينبغي منح الحركة الحق في تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة "حتى نتمكن من حل مشاكل الشعب الأفغاني بشكل فعال وأفضل وللتفاعل بشكل إيجابي مع شعوب العالم"، بحسب قوله.وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت أمس، تأجيل إصدار قرارها النهائي المتعلق بأوراق اعتماد مبعوثي طالبان لتمثيل أفغانستان في المنظمة، وذلك بعد ترشيح حركة طالبان، في أيلول/سبتمبر الماضي، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا للبلاد لدى الأمم المتحدة.وسيطرت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) على الحكم في أفغانستان في نهاية آب/ آغسطس الماضي، حيث أعلنت عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، إلا أن حكومات العالم لم تعترف حتى اليوم بالحكومة التي شكلتها طالبان لعدم التزام الحركة بحماية الحريات واحترام حقوق المرأة.
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العالم, طالبان

طالبان: قرار لجنة الأمم المتحدة يتعارض مع مبادئ العدالة

09:08 GMT 02.12.2021
© REUTERS / Handout .ممثل حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Handout .
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انتقدت حركة "طالبان" قرار لجنة الأمم المتحدة المتعلق بتأجيل قبول طلب الحركة بتعيينها كممثل لأفغانستان لدى المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ العدالة.
القاهرة، 2 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين في تغريدة عبر "تويتر"، إلى صدور قرار اللجنة أمس الأربعاء، مؤكدا عدم تسليم مقعد أفغانستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حكومة طالبان في الوقت الحالي.
وأوضح شاهين في تغريدته أن القرار غير عادل "لأنه حرم الشعب الأفغاني من حقوقه المشروعة"، حيث ينبغي منح الحركة الحق في تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة "حتى نتمكن من حل مشاكل الشعب الأفغاني بشكل فعال وأفضل وللتفاعل بشكل إيجابي مع شعوب العالم"، بحسب قوله.
وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت أمس، تأجيل إصدار قرارها النهائي المتعلق بأوراق اعتماد مبعوثي طالبان لتمثيل أفغانستان في المنظمة، وذلك بعد ترشيح حركة طالبان، في أيلول/سبتمبر الماضي، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا للبلاد لدى الأمم المتحدة.
وسيطرت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) على الحكم في أفغانستان في نهاية آب/ آغسطس الماضي، حيث أعلنت عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، إلا أن حكومات العالم لم تعترف حتى اليوم بالحكومة التي شكلتها طالبان لعدم التزام الحركة بحماية الحريات واحترام حقوق المرأة.
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