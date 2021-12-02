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عروض الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي... فيديو
عروض الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي... فيديو
أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الوطن الـ 50 "اليوبيل الذهبي" لها، اليوم الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
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نظمت السلطات الإماراتية حفلا كبيرا مع تجربة مسرحية عائمة وألعاب نارية مدفوعة بطائرات مسيرة في سد "حتا" المحاط بجبال الحجر.ويهدف العرض المذهل إلى تسليط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا.وتقع مدينة حتا القديمة التابعة لإمارة دبي في موقع استراتيجي وسط الإمارات العربية المتحدة، على مسافة متساوية من جميع الإمارات السبع.
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العالم العربي

عروض الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي... فيديو

14:55 GMT 02.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallahدبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015
دبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الوطن الـ 50 "اليوبيل الذهبي" لها، اليوم الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول.
نظمت السلطات الإماراتية حفلا كبيرا مع تجربة مسرحية عائمة وألعاب نارية مدفوعة بطائرات مسيرة في سد "حتا" المحاط بجبال الحجر.
ويهدف العرض المذهل إلى تسليط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا.
وتقع مدينة حتا القديمة التابعة لإمارة دبي في موقع استراتيجي وسط الإمارات العربية المتحدة، على مسافة متساوية من جميع الإمارات السبع.
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