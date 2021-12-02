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https://arabic.sputniknews.com/20211202/عروض-الألعاب-النارية-في-اليوم-الوطني-الإماراتي-فيديو-1053485319.html
عروض الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي... فيديو
عروض الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي... فيديو
أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الوطن الـ 50 "اليوبيل الذهبي" لها، اليوم الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:55+0000
2021-12-02T14:55+0000
2021-12-02T14:55+0000
العالم العربي
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نظمت السلطات الإماراتية حفلا كبيرا مع تجربة مسرحية عائمة وألعاب نارية مدفوعة بطائرات مسيرة في سد "حتا" المحاط بجبال الحجر.ويهدف العرض المذهل إلى تسليط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا.وتقع مدينة حتا القديمة التابعة لإمارة دبي في موقع استراتيجي وسط الإمارات العربية المتحدة، على مسافة متساوية من جميع الإمارات السبع.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
عروض الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي... فيديو
أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الوطن الـ 50 "اليوبيل الذهبي" لها، اليوم الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول.
نظمت السلطات الإماراتية حفلا كبيرا مع تجربة مسرحية عائمة وألعاب نارية مدفوعة بطائرات مسيرة في سد "حتا" المحاط بجبال الحجر.
ويهدف العرض المذهل إلى تسليط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا.
وتقع مدينة حتا القديمة التابعة لإمارة دبي في موقع استراتيجي وسط الإمارات العربية المتحدة، على مسافة متساوية من جميع الإمارات السبع.