https://arabic.sputniknews.com/20211202/عمر-كمال-يخرج-عن-صمته-ويرد-على-اتهامه-بإهانة-مصر-خلال-حفلته-في-السعودية-فيديو-1053464263.html

عمر كمال يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بإهانة مصر خلال حفلته في السعودية... فيديو

عمر كمال يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بإهانة مصر خلال حفلته في السعودية... فيديو

رد الفنان المصري عمر كمال، على قرار وقفه من نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر خلال حفلته الأخيرة في السعودية وتحويله للتحقيق، بسبب تغيير كلمات مهرجان... 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T07:13+0000

2021-12-02T07:13+0000

2021-12-02T07:39+0000

أخبار الفنانين في مصر

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ونفى عمر كمال، عبر صفحته على "إنستغرام"، توجيه أي إهانة إلى مصر، مؤكدا أنه كان يهرج مع الجمهور السعودي وأنه وصف السعودية بالأرض المقدسة.كما دخل المطرب عمر كمال في مشادة مع الإعلامي أحمد موسى، بسبب المطالبة بإحالته للمحاكمة بعد إساءته لمصر على خلفية تغيير كلمات أغنية بنت الجيران. ولفت إلى أن النقابة لم تخطره بإحالته للتحقيق حتى الآن.وأحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، أمس الأربعاء، مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا.وقبل يومين، أحيا عمر كمال برفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا حفلا غنائيا في السعودية، وقام بتغيير جملة "أشرب خمور وحشيش (أحد أنواع المخدرات)" من أغنيته "بنت الجيران"، إلى "أشرب تمور وحليب"، بحسب صحيفة الوطن المصرية.لكن تفسير عمر سبب تغييره لهذا الجزء من الأغنية فجر جدلا وغضبا واسعا في مصر، إذ تناقلت وسائل إعلام محلية تصريحاته التي قال فيها إنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها كلمات مثل خمور وحشيش".وفجر هذا التصريح أزمة بين مطرب المهرجانات ونقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن تصريحه ينطوي على إساءة لمصر.ولن يكون بإمكان عمر كمال الغناء مجددا في مصر حتى مثوله أمام لجنة قانونية من قبل النقابة للتحقيق في الأمر.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

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أخبار الفنانين في مصر