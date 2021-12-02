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https://arabic.sputniknews.com/20211202/فاو-ارتفاع-أسعار-الغذاء-العالمية-في-نوفمبر-عند-أعلى-مستوياتها-في-10-سنوات-1053479246.html
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية، شهدت ارتفاعا، وذلك للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/ تشرين... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:43+0000
2021-12-02T12:43+0000
الغذاء
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وكشفت المنظمة أن هذه الأسعار المرتفعة تظل عند أعلى مستوياتها في عشر سنوات متأثرة بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان، بحسب وكالة "رويترز".وأضافت المنظمة، أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولا في العالم، سجل 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول.وتعد قراءة نوفمبر هي الأعلى على المؤشر منذ يونيو/ حزيران 2011، حيث ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 27.3% الشهر الماضي.كما شهدت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعا بحدة العام الماضي؛ بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب.وصعد مؤشر أسعار الحبوب 3.1% في نوفمبر، بالمقارنة مع الشهر السابق، وزاد 23.3% على أساس سنوي إذ سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2011.وكشفت "فاو" أن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا، وسجل مؤشر منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية فارتفع 3.4 في المئة عن الشهر السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20211101/عام-الغلاء-لماذا-توشك-أسعار-الغذاء-وكل-شيء-آخر-على-الانفجار؟-1050594951.html
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الغذاء

فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات

12:43 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMALالصين تتوسع في استخدام الصوبات الزجاجية في الزراعة للتغلب على نقص إمدادات الغذاء وقت الأزمات
الصين تتوسع في استخدام الصوبات الزجاجية في الزراعة للتغلب على نقص إمدادات الغذاء وقت الأزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية، شهدت ارتفاعا، وذلك للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكشفت المنظمة أن هذه الأسعار المرتفعة تظل عند أعلى مستوياتها في عشر سنوات متأثرة بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان، بحسب وكالة "رويترز".
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وأضافت المنظمة، أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولا في العالم، سجل 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتعد قراءة نوفمبر هي الأعلى على المؤشر منذ يونيو/ حزيران 2011، حيث ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 27.3% الشهر الماضي.
كما شهدت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعا بحدة العام الماضي؛ بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب.
وصعد مؤشر أسعار الحبوب 3.1% في نوفمبر، بالمقارنة مع الشهر السابق، وزاد 23.3% على أساس سنوي إذ سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2011.
وكشفت "فاو" أن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا، وسجل مؤشر منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية فارتفع 3.4 في المئة عن الشهر السابق.
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