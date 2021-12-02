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https://arabic.sputniknews.com/20211202/قاآني-محذرا-الأمريكيين-اخرجوا-من-المنطقة-ما-دامت-الفرصة-متاحة-أمامكم-1053478980.html
قاآني محذرا الأمريكيين: اخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامكم
قاآني محذرا الأمريكيين: اخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامكم
دعا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة للخروج من المنطقة، محذرا من تكرار ما حل بها في أفغانستان. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-02T12:38+0000
العالم
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وقال قاآني اليوم الأربعاء: "كما قلنا من قبل، نقول للأمريكيين مرة أخرى أن تتركوا الجغرافيا من حولنا بنفس الإذلال الذي تعيشون فيه، وإلا سنفعل بكم مثلما حل بكم في أفغانستان واضطررتم للفرار منها".وتابع: "الأمريكيون يستفيدون من هذه الحروب، وهم يقومون بأعمال تجارية، ولا يزالون يتلقون أموالاً من الكويت والعراق لدفاعهم عن الكويت ضد غزو العراق (1990)، والذي ربما لم يستمر شهرًا، ولكن في أفغانستان والعراق جديد، لقد جاؤوا هم أنفسهم وقالوا إن العالم أحادي القطب ولا أحد يستطيع فعل أي شيء ونحن نفعل ما نريد، غير مدركين أن ذلك الوقت قد انتهى".
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قاآني محذرا الأمريكيين: اخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامكم

12:38 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
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دعا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة للخروج من المنطقة، محذرا من تكرار ما حل بها في أفغانستان.
وقال قاآني اليوم الأربعاء: "كما قلنا من قبل، نقول للأمريكيين مرة أخرى أن تتركوا الجغرافيا من حولنا بنفس الإذلال الذي تعيشون فيه، وإلا سنفعل بكم مثلما حل بكم في أفغانستان واضطررتم للفرار منها".

وأضاف: "الأمريكيون قاتلوا في أفغانستان لمدة 20 عاما، إلى أي مدى ذهبوا؟ الأمريكيون مجرمون وماكرون... في الهزيمة التي تعرضوا لها في أفغانستان العام الماضي، أثاروا العديد من القضايا الهامشية لدرجة أن العالم لم يدرك ما هي الكارثة التي تسببوا فيها، وكانت الهزيمة في أفغانستان أكبر هزيمة للأمريكيين في القرن الماضي".

وتابع: "الأمريكيون يستفيدون من هذه الحروب، وهم يقومون بأعمال تجارية، ولا يزالون يتلقون أموالاً من الكويت والعراق لدفاعهم عن الكويت ضد غزو العراق (1990)، والذي ربما لم يستمر شهرًا، ولكن في أفغانستان والعراق جديد، لقد جاؤوا هم أنفسهم وقالوا إن العالم أحادي القطب ولا أحد يستطيع فعل أي شيء ونحن نفعل ما نريد، غير مدركين أن ذلك الوقت قد انتهى".
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