قاآني محذرا الأمريكيين: اخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامكم

وقال قاآني اليوم الأربعاء: "كما قلنا من قبل، نقول للأمريكيين مرة أخرى أن تتركوا الجغرافيا من حولنا بنفس الإذلال الذي تعيشون فيه، وإلا سنفعل بكم مثلما حل بكم في أفغانستان واضطررتم للفرار منها".وتابع: "الأمريكيون يستفيدون من هذه الحروب، وهم يقومون بأعمال تجارية، ولا يزالون يتلقون أموالاً من الكويت والعراق لدفاعهم عن الكويت ضد غزو العراق (1990)، والذي ربما لم يستمر شهرًا، ولكن في أفغانستان والعراق جديد، لقد جاؤوا هم أنفسهم وقالوا إن العالم أحادي القطب ولا أحد يستطيع فعل أي شيء ونحن نفعل ما نريد، غير مدركين أن ذلك الوقت قد انتهى".
دعا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة للخروج من المنطقة، محذرا من تكرار ما حل بها في أفغانستان.
وقال قاآني اليوم الأربعاء: "كما قلنا من قبل، نقول للأمريكيين مرة أخرى أن تتركوا الجغرافيا من حولنا بنفس الإذلال الذي تعيشون فيه، وإلا سنفعل بكم مثلما حل بكم في أفغانستان واضطررتم للفرار منها".
وأضاف: "الأمريكيون قاتلوا في أفغانستان لمدة 20 عاما، إلى أي مدى ذهبوا؟ الأمريكيون مجرمون وماكرون... في الهزيمة التي تعرضوا لها في أفغانستان العام الماضي، أثاروا العديد من القضايا الهامشية لدرجة أن العالم لم يدرك ما هي الكارثة التي تسببوا فيها، وكانت الهزيمة في أفغانستان أكبر هزيمة للأمريكيين في القرن الماضي".
وتابع: "الأمريكيون يستفيدون من هذه الحروب، وهم يقومون بأعمال تجارية، ولا يزالون يتلقون أموالاً من الكويت والعراق لدفاعهم عن الكويت ضد غزو العراق (1990)، والذي ربما لم يستمر شهرًا، ولكن في أفغانستان والعراق جديد، لقد جاؤوا هم أنفسهم وقالوا إن العالم أحادي القطب ولا أحد يستطيع فعل أي شيء ونحن نفعل ما نريد، غير مدركين أن ذلك الوقت قد انتهى".