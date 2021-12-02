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https://arabic.sputniknews.com/20211202/قائد-فيلق-القدس-يحذر-أمريكا-من-تهشم-أسنانها-إذا-اتخذت-أي-خطوة-ضد-إيران-1053474132.html
قائد فيلق القدس يحذر أمريكا من "تهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران
قائد فيلق القدس يحذر أمريكا من "تهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران
حذر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، من أن "الولايات المتحدة ستتهشم أسنانها، إذا اتخذت أي خطوة ضد طهران مهما كانت بسيطة"،... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T11:18+0000
2021-12-02T11:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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وأكد قاآني أن "عهد اضرب واهرب من قبل أعداء الثورة والإسلام قد ولى، موجها التحذير للأمريكيين بأن يخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامهم، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران بشدة من الحصول على سلاح نووي.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، في تصريحات له: "إذا بدؤوا في الاقتراب أكثر من اللازم (من صنع قنبلة نووية)، عندها طبعاً لن نكون مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي".وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حالة فشل المحادثات بين طهران والقوى العالمية.وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، لمجلة "التايم": "قال رئيسنا إنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. الدبلوماسيون في صدارة هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا تم توجيهها".وأصبحت إيران الآن أكثر تقدما في برنامجها للأسلحة النووية، أكثر من أي وقت مضى، وفقا للادعاءات الغربية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران تنتج مخزونات من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60%، وتقترب من درجة 90% المطلوبة لصنع الأسلحة.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/قد-لا-يكون-هناك-خيار-آخر-إسرائيل-تؤكد-استعدادها-لاحتمال-توجيه-ضربة-عسكرية-إلى-إيران-1053472898.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

قائد فيلق القدس يحذر أمريكا من "تهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران

11:18 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
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حذر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، من أن "الولايات المتحدة ستتهشم أسنانها، إذا اتخذت أي خطوة ضد طهران مهما كانت بسيطة"، قائلا: "ولى زمان فعل ما يحلو لكم".
وأكد قاآني أن "عهد اضرب واهرب من قبل أعداء الثورة والإسلام قد ولى، موجها التحذير للأمريكيين بأن يخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامهم، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
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وقال: "قوة هذه الأمة وقدرتها بلغت مستوى أنه إذا اتخذتم أبسط الخطوات، فإن أسنانكم ستتهشم في أفواهكم. إن لم تخرجوا من محيطنا سنفعل بكم مثلما حل بكم في أفغانستان وهربتم منها".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران بشدة من الحصول على سلاح نووي.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، في تصريحات له: "إذا بدؤوا في الاقتراب أكثر من اللازم (من صنع قنبلة نووية)، عندها طبعاً لن نكون مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي".
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حالة فشل المحادثات بين طهران والقوى العالمية.
وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، لمجلة "التايم": "قال رئيسنا إنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. الدبلوماسيون في صدارة هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا تم توجيهها".
وأصبحت إيران الآن أكثر تقدما في برنامجها للأسلحة النووية، أكثر من أي وقت مضى، وفقا للادعاءات الغربية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران تنتج مخزونات من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60%، وتقترب من درجة 90% المطلوبة لصنع الأسلحة.
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