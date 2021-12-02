"قد لا يكون هناك خيار آخر"... إسرائيل تؤكد استعدادها لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريحات نقلتها "صحيفة يديعوت أحرونوت"، إنه "قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران، ونحن نستعد لهذا الاحتمال"، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للتسلح صادقت على شراء أسلحة وذخائر جديدة.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل صادقت على شراء أسلحة تقدر بـ 5 مليارات شيكل، في سياق استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.وأفادت الصحيفة العبرية بأن إسرائيل صادقت على شراء 12 مروحية خاصة لنقل الجنود من نوع "CH-53K" وكمية كبيرة من الصواريخ الاعتراضية للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، فضلا عن اقتناء قنابل وذخيرة سرية لسلاح الجو بكميات كبيرة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة.وقال الناطق باسم الجيش ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها إن تل أبيب تمثل "صمام التأمين" الذي يضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إيران والاتحاد الأوروبي مؤخرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه.تابع المزيد من أخبارإسرائيل اليوم عبر سبوتنيك عربي.
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها قد تضطر لتوجيه ضربة إلى إيران، مؤكدة أنها تستعد لذلك.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريحات نقلتها "صحيفة يديعوت أحرونوت"، إنه "قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران، ونحن نستعد لهذا الاحتمال"، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للتسلح صادقت على شراء أسلحة وذخائر جديدة.
שר הביטחון @gantzbe באולפן ynet על רקע שיחות הגרעין בווינה: "יכול להיות שתהיה נקודה כלשהי בזמן שלעולם ולנו לא תהיה ברירה אלא לפעול. מאמין שארה"ב תגבה אותנו. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לכל אפשרות של הגנה על מדינת ישראל"@attiluspic.twitter.com/seav8RRaze
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل صادقت على شراء أسلحة تقدر بـ 5 مليارات شيكل، في سياق استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن إسرائيل صادقت على شراء 12 مروحية خاصة لنقل الجنود من نوع "CH-53K" وكمية كبيرة من الصواريخ الاعتراضية للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، فضلا عن اقتناء قنابل وذخيرة سرية لسلاح الجو بكميات كبيرة.