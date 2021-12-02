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https://arabic.sputniknews.com/20211202/قطار-سريع-يقسم-شاحنة-ضخمة-إلى-نصفين-فيديو-1053482393.html
قطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين... فيديو
قطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، يظهر لحظة اصطدام قطار منطلق بسرعة كبيرة بشاحنة ضخمة ما أسفر عن انشطار الشاحنة إلى نصفين. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:31+0000
2021-12-02T13:31+0000
2021-12-02T13:38+0000
قطار
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ووقع الحادث أثناء مرور شاحنة ضخمة، فوق قضبان القطار، الذي اصطدم بها بقوة مذهلة حتى أن جسم الشاحنة لم يقاوم فانفصل الجزء الأمامي من الشاحنة عن الجزء الخلفي.وكانت الشاحنة محملة بعدد من السيارات، التي تدمر بعضها وسقط البعض الآخر بخسائر أقل بفعل اصطدام القطار، فيما أظهرت اللقطة الأخيرة في الفيديو الجزء الأمامي من الشاحنة بعد انفصاله عن الحمولة.
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قطار
قطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين... فيديو 13:31 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 13:38 GMT 02.12.2021)
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، يظهر لحظة اصطدام قطار منطلق بسرعة كبيرة بشاحنة ضخمة ما أسفر عن انشطار الشاحنة إلى نصفين.
ووقع الحادث أثناء مرور شاحنة ضخمة، فوق قضبان القطار، الذي اصطدم بها بقوة مذهلة حتى أن جسم الشاحنة لم يقاوم فانفصل الجزء الأمامي من الشاحنة عن الجزء الخلفي.
وكانت الشاحنة محملة بعدد من السيارات، التي تدمر بعضها وسقط البعض الآخر بخسائر أقل بفعل اصطدام القطار، فيما أظهرت اللقطة الأخيرة في الفيديو الجزء الأمامي من الشاحنة بعد انفصاله عن الحمولة.