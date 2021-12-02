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https://arabic.sputniknews.com/20211202/كلوب-يكشف-سبب-غضب-محمد-صلاح-بعد-مباراة-إيفرتون-1053468954.html
كلوب يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة إيفرتون
كلوب يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة إيفرتون
علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على حالة الغضب للنجم المصري محمد صلاح، رغم تسجيله هدفين في فوز الريدز على إيفرتون، مساء... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:26+0000
2021-12-02T09:26+0000
رياضة
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وقال كلوب لموقع "أمازون برايم" إن محمد صلاح شعر "بالغضب" في غرفة ملابس ليفربول رغم تسجيله هدفين في الفوز 4-1 على إيفرتون، رغم أن النجم المصري بدا مبتسمًا في المقابلات التي أجريت بعد المباراة حيث سُئل عن نهايته المتواضعة في الكرة الذهبية.وأوضح: "لقد غضب بعد المباراة.. صلاح أراد أن يسجل الهدف الثالث ليكمل الهاتريك والاحتفاظ بكرة المباراة".وبالعودة إلى المباراة، قال كلوب إن فريقه تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.وبشأن الفوز على نادي إيفرتون، قال كلوب: "بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول، خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة. لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم. لم نكن مقتنعين من قبل مثل الليلة، ولهذا السبب فزنا بالمباراة، وأنا سعيد للغاية بذلك".وتابع: "بالتأكيد منذ أن توليت تدريب ليفربول كان علينا تعلم التعامل مع مثل هذه المباريات. كان علينا تعلم كيفية اللعب في أولد ترافورد وفي جوديسون بارك، والليلة أظهرنا أننا قطعنا خطوة كبيرة للأمام في تطورنا، وهذا جيد حقا".وأضاف: "هذا ما يجب علينا تقديمه في كل مباراة عندما نخوض مثل هذه المواجهات، لأن العوامل النفسية مهمة في كرة القدم. يجب أن نلعب بمشاعرنا، لكننا بحاجة إلى الحالة المناسبة والتركيز أولا وأخيرا. نعم، المشاعر جيدة لكنها ليست الأهم".هذا وقاد المهاجم المصري، محمد صلاح نادي ليفربول، الأربعاء، إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك.وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.
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رياضة

كلوب يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة إيفرتون

09:26 GMT 02.12.2021
© REUTERS / CARL RECINEمحمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب
محمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / CARL RECINE
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علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على حالة الغضب للنجم المصري محمد صلاح، رغم تسجيله هدفين في فوز الريدز على إيفرتون، مساء الأربعاء، بالدوري الإنجليزي.
وقال كلوب لموقع "أمازون برايم" إن محمد صلاح شعر "بالغضب" في غرفة ملابس ليفربول رغم تسجيله هدفين في الفوز 4-1 على إيفرتون، رغم أن النجم المصري بدا مبتسمًا في المقابلات التي أجريت بعد المباراة حيث سُئل عن نهايته المتواضعة في الكرة الذهبية.
وأوضح: "لقد غضب بعد المباراة.. صلاح أراد أن يسجل الهدف الثالث ليكمل الهاتريك والاحتفاظ بكرة المباراة".
وبالعودة إلى المباراة، قال كلوب إن فريقه تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.
وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.
وبشأن الفوز على نادي إيفرتون، قال كلوب: "بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول، خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة. لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم. لم نكن مقتنعين من قبل مثل الليلة، ولهذا السبب فزنا بالمباراة، وأنا سعيد للغاية بذلك".
وتابع: "بالتأكيد منذ أن توليت تدريب ليفربول كان علينا تعلم التعامل مع مثل هذه المباريات. كان علينا تعلم كيفية اللعب في أولد ترافورد وفي جوديسون بارك، والليلة أظهرنا أننا قطعنا خطوة كبيرة للأمام في تطورنا، وهذا جيد حقا".
وأضاف: "هذا ما يجب علينا تقديمه في كل مباراة عندما نخوض مثل هذه المواجهات، لأن العوامل النفسية مهمة في كرة القدم. يجب أن نلعب بمشاعرنا، لكننا بحاجة إلى الحالة المناسبة والتركيز أولا وأخيرا. نعم، المشاعر جيدة لكنها ليست الأهم".
هذا وقاد المهاجم المصري، محمد صلاح نادي ليفربول، الأربعاء، إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك.
وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.
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