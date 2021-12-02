تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211202/كيف-دمرت-الصواريخ-السوفيتية-قاذفة-أمريكية-دون-إطلاقها--1053465310.html
كيف دمرت الصواريخ السوفيتية قاذفة أمريكية دون إطلاقها
كيف دمرت الصواريخ السوفيتية قاذفة أمريكية دون إطلاقها
لقد توصلت موسكو إلى طريقة ذكية لتدمير قاذفة أمريكية واعدة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T08:09+0000
2021-12-02T08:09+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/26/1044742677_0:97:2051:1250_1920x0_80_0_0_9b1efa79087abb890514b1af66d5d8ee.jpg
تحدثت المجلة الأمريكية "The National Interest" عن المواجهة غير العادية خلال الحرب الباردة.يتحدث مؤلف المنشور، تريفور فيلت، عن المصير الذي لا يحسد عليه لقاذفة "XB-70 Valkyrie" الأسرع من الصوت. تم تطوير حاملة الصواريخ الاستراتيجية الضخمة هذه في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان الهدف منها أن تكون خليفة للطائرة الأسطورية B-52.وقال فيلت: "مهمة مثل هذه الطائرات لم تتغير منذ الحرب العالمية الثانية: كان على القاذفات الاختراق بعمق خلف خطوط العدو وإلقاء القذائف والعودة في أسرع وقت ممكن"."في هذا الجانب، تفوقت XB-70. تتباهى Valkyrie بستة محركات، وعلى الرغم من حجمها الهائل، إلا أنها كانت قادرة على السفر بسرعات تصل إلى 3 ماخ، وبالتالي، يمكن لقاذفة واعدة أن تتماشى بسهولة مع مقاتلات ميغ السوفيتية الموجودة في ذلك الوقت".يقول أحد خبراء المجلة: "بينما يمكن للطائرة XB-70 أن تتفوق بسهولة على معظم الطائرات الاعتراضية، لم تكن هناك فرصة لتجاوز صاروخ. أثبت النظام السوفيتي فعاليته في عام 1960 عندما أسقطت طائرة أمريكية من طراز U-2. في ذلك الوقت، كانت فالكيري لا تزال قيد التصميم".استمرت الصواريخ السوفيتية في التحسن. لذلك، عندما قامت XB-70 بأول رحلة لها في منتصف الستينيات، لم تعد مطلوبة، على الرغم من أنها تفي تمامًا بتوقعات مبتكريها.نتيجة لذلك، تخلت واشنطن عن XB-70، وتركت B-52، التي لا تزال في الخدمة."تم بناء قاذفتين استراتيجيتين ضخمتين فقط من طراز XB-70. واحدة الآن في متحف القوات الجوية الأمريكية في دايتون، أوهايو، والأخرى تدمرت في حادث في عام 1966.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/26/1044742677_127:0:1922:1346_1920x0_80_0_0_df3685478e3b1600b92b8e14e219c2ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

كيف دمرت الصواريخ السوفيتية قاذفة أمريكية دون إطلاقها

08:09 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / DOD B-2 Spirit
B-2 Spirit - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / DOD
تابعنا عبر
لقد توصلت موسكو إلى طريقة ذكية لتدمير قاذفة أمريكية واعدة.
تحدثت المجلة الأمريكية "The National Interest" عن المواجهة غير العادية خلال الحرب الباردة.
يتحدث مؤلف المنشور، تريفور فيلت، عن المصير الذي لا يحسد عليه لقاذفة "XB-70 Valkyrie" الأسرع من الصوت. تم تطوير حاملة الصواريخ الاستراتيجية الضخمة هذه في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان الهدف منها أن تكون خليفة للطائرة الأسطورية B-52.
وقال فيلت: "مهمة مثل هذه الطائرات لم تتغير منذ الحرب العالمية الثانية: كان على القاذفات الاختراق بعمق خلف خطوط العدو وإلقاء القذائف والعودة في أسرع وقت ممكن".
وفقًا للخبير الأمريكي، خلال الحرب الباردة، كانت هناك طريقتان لمواجهة مثل هذا التهديد - هجوم من الأرض وطائرات اعتراضية. تبين أن أنظمة المدفعية المضادة للطائرات التي كانت موجودة في ذلك الوقت كانت عديمة الفائدة تقريبًا ضد القاذفات سريعة التحليق. كانت الصواريخ المعترضة أكثر خطورة بكثير. لهذا السبب، عند تصميم قاذفة جديدة، ركز المتخصصون العسكريون الأمريكيون على خصائص السرعة من أجل جعل حاملة الصواريخ أقل عرضة لطائرات العدو.
"في هذا الجانب، تفوقت XB-70. تتباهى Valkyrie بستة محركات، وعلى الرغم من حجمها الهائل، إلا أنها كانت قادرة على السفر بسرعات تصل إلى 3 ماخ، وبالتالي، يمكن لقاذفة واعدة أن تتماشى بسهولة مع مقاتلات ميغ السوفيتية الموجودة في ذلك الوقت".
وإدراكًا لذلك، قرر الاتحاد السوفيتي السير في الاتجاه الآخر واتخذ إجراءً مضادًا مدمرًا. بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، كانت موسكو تطور نظام الدفاع الصاروخي إس-25 أرض-جو. ثم، باستخدام هذه التجربة، ابتكر المصممون السوفييت مجمع إس-57 أكثر تقدمًا. كان هذا الحكم على قاذفة أمريكية واعدة.
يقول أحد خبراء المجلة: "بينما يمكن للطائرة XB-70 أن تتفوق بسهولة على معظم الطائرات الاعتراضية، لم تكن هناك فرصة لتجاوز صاروخ. أثبت النظام السوفيتي فعاليته في عام 1960 عندما أسقطت طائرة أمريكية من طراز U-2. في ذلك الوقت، كانت فالكيري لا تزال قيد التصميم".
استمرت الصواريخ السوفيتية في التحسن. لذلك، عندما قامت XB-70 بأول رحلة لها في منتصف الستينيات، لم تعد مطلوبة، على الرغم من أنها تفي تمامًا بتوقعات مبتكريها.
نتيجة لذلك، تخلت واشنطن عن XB-70، وتركت B-52، التي لا تزال في الخدمة.
"تم بناء قاذفتين استراتيجيتين ضخمتين فقط من طراز XB-70. واحدة الآن في متحف القوات الجوية الأمريكية في دايتون، أوهايو، والأخرى تدمرت في حادث في عام 1966.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:29 GMT"ملوك الكيف"… العثور على شاي مغلي عمره 2400 عام
09:26 GMTكلوب يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة إيفرتون
09:24 GMTمتحدث حكومة طالبان لـ"سبوتنيك": المفاوضات لحل المشاكل بين واشنطن وكابول قد تستغرق عاما
09:19 GMTخبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراقا للضغط على إيران عبر الميدان السوري
09:08 GMTطالبان: قرار لجنة الأمم المتحدة يتعارض مع مبادئ العدالة
08:59 GMTالأمم المتحدة تحذر من تقسيم إثيوبيا وتكرار مشهد "فوضى مطار كابول" في أديس أبابا
08:54 GMTأسماك "ثملة" في بحيرة صينية بعد تسرب نبيذ الأرز... فيديو
08:51 GMT"إيكيا" تؤجر شققا بمساحة 10 أمتار مربعة في طوكيو... فيديو
08:46 GMTقصة طوفان نوح تعود للواجهة... أسرار جديدة في تاريخ العراق القديم
08:42 GMTمقتل زوجة "عراب الموسيقى السوداء" خلال عملية سطو
08:38 GMT9 إصدارات من بنادق كلاشينكوف الروسية في "إيديكس 2021"...صور
08:34 GMT"إيديكس 2021" يختتم فعالياته اليوم
08:22 GMT"لم أضغط على الزناد"... هكذا علق بالدوين على حادث إطلاق نار خلال تصوير فيلم "الصدأ"... فيديو
08:17 GMT"سأظل ولكن لن أتحدث"... أبو تريكة يثير الجدل ويمتنع عن الكلام في "بي إن سبورت"
08:09 GMTكيف دمرت الصواريخ السوفيتية قاذفة أمريكية دون إطلاقها
07:46 GMTإيران توجه اتهاما إلى إسرائيل بشأن المفاوضات في فيينا
07:37 GMTمقهى يوظف روبوتات بدلا من العمال
07:30 GMTالولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من الوضع في ميانمار
07:16 GMTالصين تعلن نجاح اختبار اتصال في المدار بين مسبارين لاستكشاف المريخ
07:13 GMTعمر كمال يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بإهانة مصر خلال حفلته في السعودية... فيديو