كيف دمرت الصواريخ السوفيتية قاذفة أمريكية دون إطلاقها

تحدثت المجلة الأمريكية "The National Interest" عن المواجهة غير العادية خلال الحرب الباردة.يتحدث مؤلف المنشور، تريفور فيلت، عن المصير الذي لا يحسد عليه لقاذفة "XB-70 Valkyrie" الأسرع من الصوت. تم تطوير حاملة الصواريخ الاستراتيجية الضخمة هذه في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان الهدف منها أن تكون خليفة للطائرة الأسطورية B-52.وقال فيلت: "مهمة مثل هذه الطائرات لم تتغير منذ الحرب العالمية الثانية: كان على القاذفات الاختراق بعمق خلف خطوط العدو وإلقاء القذائف والعودة في أسرع وقت ممكن"."في هذا الجانب، تفوقت XB-70. تتباهى Valkyrie بستة محركات، وعلى الرغم من حجمها الهائل، إلا أنها كانت قادرة على السفر بسرعات تصل إلى 3 ماخ، وبالتالي، يمكن لقاذفة واعدة أن تتماشى بسهولة مع مقاتلات ميغ السوفيتية الموجودة في ذلك الوقت".يقول أحد خبراء المجلة: "بينما يمكن للطائرة XB-70 أن تتفوق بسهولة على معظم الطائرات الاعتراضية، لم تكن هناك فرصة لتجاوز صاروخ. أثبت النظام السوفيتي فعاليته في عام 1960 عندما أسقطت طائرة أمريكية من طراز U-2. في ذلك الوقت، كانت فالكيري لا تزال قيد التصميم".استمرت الصواريخ السوفيتية في التحسن. لذلك، عندما قامت XB-70 بأول رحلة لها في منتصف الستينيات، لم تعد مطلوبة، على الرغم من أنها تفي تمامًا بتوقعات مبتكريها.نتيجة لذلك، تخلت واشنطن عن XB-70، وتركت B-52، التي لا تزال في الخدمة."تم بناء قاذفتين استراتيجيتين ضخمتين فقط من طراز XB-70. واحدة الآن في متحف القوات الجوية الأمريكية في دايتون، أوهايو، والأخرى تدمرت في حادث في عام 1966.
لقد توصلت موسكو إلى طريقة ذكية لتدمير قاذفة أمريكية واعدة.
تحدثت المجلة الأمريكية "The National Interest" عن المواجهة غير العادية خلال الحرب الباردة.
يتحدث مؤلف المنشور، تريفور فيلت، عن المصير الذي لا يحسد عليه لقاذفة "XB-70 Valkyrie" الأسرع من الصوت. تم تطوير حاملة الصواريخ الاستراتيجية الضخمة هذه في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان الهدف منها أن تكون خليفة للطائرة الأسطورية B-52.
وقال فيلت: "مهمة مثل هذه الطائرات لم تتغير منذ الحرب العالمية الثانية: كان على القاذفات الاختراق بعمق خلف خطوط العدو وإلقاء القذائف والعودة في أسرع وقت ممكن".
وفقًا للخبير الأمريكي، خلال الحرب الباردة، كانت هناك طريقتان لمواجهة مثل هذا التهديد - هجوم من الأرض وطائرات اعتراضية. تبين أن أنظمة المدفعية المضادة للطائرات التي كانت موجودة في ذلك الوقت كانت عديمة الفائدة تقريبًا ضد القاذفات سريعة التحليق. كانت الصواريخ المعترضة أكثر خطورة بكثير. لهذا السبب، عند تصميم قاذفة جديدة، ركز المتخصصون العسكريون الأمريكيون على خصائص السرعة من أجل جعل حاملة الصواريخ أقل عرضة لطائرات العدو.
"في هذا الجانب، تفوقت XB-70. تتباهى Valkyrie بستة محركات، وعلى الرغم من حجمها الهائل، إلا أنها كانت قادرة على السفر بسرعات تصل إلى 3 ماخ، وبالتالي، يمكن لقاذفة واعدة أن تتماشى بسهولة مع مقاتلات ميغ السوفيتية الموجودة في ذلك الوقت".
وإدراكًا لذلك، قرر الاتحاد السوفيتي السير في الاتجاه الآخر واتخذ إجراءً مضادًا مدمرًا. بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، كانت موسكو تطور نظام الدفاع الصاروخي إس-25 أرض-جو. ثم، باستخدام هذه التجربة، ابتكر المصممون السوفييت مجمع إس-57 أكثر تقدمًا. كان هذا الحكم على قاذفة أمريكية واعدة.
يقول أحد خبراء المجلة: "بينما يمكن للطائرة XB-70 أن تتفوق بسهولة على معظم الطائرات الاعتراضية، لم تكن هناك فرصة لتجاوز صاروخ. أثبت النظام السوفيتي فعاليته في عام 1960 عندما أسقطت طائرة أمريكية من طراز U-2. في ذلك الوقت، كانت فالكيري لا تزال قيد التصميم".