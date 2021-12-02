تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211202/لأول-مرة-في-التاريخ-رجل-يحلق-فوق-بركان-نشط-ببدلة-بأجنحة-فيديو-1053462978.html
لأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو
لأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو
أصبح سيباستيان ألفاريز أول شخص في التاريخ يطير فوق بركان نشط. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T04:42+0000
2021-12-02T04:42+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050538175_0:135:3158:1911_1920x0_80_0_0_ca3f6ff2c06692c2e544c7982b12a610.jpg
كان الطيار العسكري التشيلي السابق سيباستيان ألفاريز يستعد منذ عام تقريبا من أجل رحلته ببدلة الأجنحة.في رحلته، اختار البركان التشيلي فيلاريكا الذي يبلغ قطر فوهته أكثر من مائتي متر. عندما اقتنع الرجل بأن اتجاه الرياح وسرعتها يناسبه، قفز من المروحية على ارتفاع 3.5 كيلومترات.نزل ألفاريز حوالي 10 أمتار داخل البركان، ثم غادره بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050538175_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_87d0ca2fa74a3094dd9db43a7bb0224c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

لأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو

04:42 GMT 02.12.2021
© REUTERS / Borja Suarezاستمرار تدفق الحمم البركانية من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا، 25 أكتوبر 2021
استمرار تدفق الحمم البركانية من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا، 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Borja Suarez
تابعنا عبر
أصبح سيباستيان ألفاريز أول شخص في التاريخ يطير فوق بركان نشط.
كان الطيار العسكري التشيلي السابق سيباستيان ألفاريز يستعد منذ عام تقريبا من أجل رحلته ببدلة الأجنحة.
في رحلته، اختار البركان التشيلي فيلاريكا الذي يبلغ قطر فوهته أكثر من مائتي متر. عندما اقتنع الرجل بأن اتجاه الرياح وسرعتها يناسبه، قفز من المروحية على ارتفاع 3.5 كيلومترات.
نزل ألفاريز حوالي 10 أمتار داخل البركان، ثم غادره بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
04:42 GMTلأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو
04:38 GMTنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 10 أشهر بنسبة 4.6 في المئة
03:50 GMTتشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
02:58 GMTترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية
02:10 GMTلوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لم تقتربا بعد من إصدار عملة موحدة
01:31 GMTالتحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة
00:41 GMTالبنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغاستان المجمدة
00:17 GMTصلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون.. فيديو
أمس25 صورة ترصد أبرز الأسلحة الروسية في "إيديكس 2021"
أمسوزير الخارجية الإيراني: محادثات فيينا تمضي بجدية ورفع العقوبات أولوية أساسية
أمسالأمم المتحدة تؤجل قرار اعتماد سفراء طالبان وجيش ميانمار إلى المنظمة
أمسالأمم المتحدة: قيود السفر لمواجهة كورونا ظالمة وعنصرية
أمسالرئيس التركي يقيل وزير المالية ويعين نور الدين النبطي خلفا له
أمسرشاش مصري متعدد يطلق 3 أنواع من الذخائر يظهر في "إيديكس 2021"... صور
أمسالبيت الأبيض: لن نتردد في فرض عقوبات جديدة على روسيا في الشأن الأوكراني
أمسالجيش الإسرائيلي يعلن إجراء التجهيزات اللازمة لشن هجمات عسكرية ضد إيران
أمسأديس أبابا: الجيش يوقف زحف جبهة تيغراي نحو الممر الرئيسي الذي يربط البلاد بميناء جيبوتي
أمسخبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون
أمسوزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا
أمسالأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله