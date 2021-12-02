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https://arabic.sputniknews.com/20211202/لأول-مرة-في-التاريخ-رجل-يحلق-فوق-بركان-نشط-ببدلة-بأجنحة-فيديو-1053462978.html
لأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو
لأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو
أصبح سيباستيان ألفاريز أول شخص في التاريخ يطير فوق بركان نشط. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T04:42+0000
2021-12-02T04:42+0000
2021-12-02T04:42+0000
مجتمع
منوعات
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كان الطيار العسكري التشيلي السابق سيباستيان ألفاريز يستعد منذ عام تقريبا من أجل رحلته ببدلة الأجنحة.في رحلته، اختار البركان التشيلي فيلاريكا الذي يبلغ قطر فوهته أكثر من مائتي متر. عندما اقتنع الرجل بأن اتجاه الرياح وسرعتها يناسبه، قفز من المروحية على ارتفاع 3.5 كيلومترات.نزل ألفاريز حوالي 10 أمتار داخل البركان، ثم غادره بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
لأول مرة في التاريخ رجل يحلق فوق بركان نشط ببدلة بأجنحة... فيديو
أصبح سيباستيان ألفاريز أول شخص في التاريخ يطير فوق بركان نشط.
كان الطيار العسكري التشيلي السابق سيباستيان ألفاريز يستعد منذ عام تقريبا من أجل رحلته ببدلة الأجنحة.
في رحلته، اختار البركان التشيلي فيلاريكا الذي يبلغ قطر فوهته أكثر من مائتي متر. عندما اقتنع الرجل بأن اتجاه الرياح وسرعتها يناسبه، قفز من المروحية على ارتفاع 3.5 كيلومترات.
نزل ألفاريز حوالي 10 أمتار داخل البركان، ثم غادره بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.