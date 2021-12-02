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https://arabic.sputniknews.com/20211202/لحظة-مؤثرة-تجمع-أقدم-أسيرة-فلسطينية-بذويها-بعد-تحريرها-فيديو-1053469785.html
لحظة مؤثرة تجمع أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعد تحريرها... فيديو
لحظة مؤثرة تجمع أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعد تحريرها... فيديو
تداولت وسائل إعلام فلسطينية وعربية مقاطع فيديو تظهر لحظات مؤثرة جمعت الأسيرة الفلسطينية أمل طقاطاقة بذويها ومحبيها بعد تحريرها من السجون الإسرائيلية التي قضت... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:40+0000
2021-12-02T09:40+0000
2021-12-02T09:58+0000
فلسطين
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وقالت قناة "الميادين" إن طقاطاقة هي أقدم معتقلة فلسطينية، وقد قررت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنها الجمعة، فيما كانت أسرتها تنتظر لحظة الإفراج عنها أكثر من ثماني ساعات عند حاجز الجلمة شمالي جنين.ودعت طقاطاقة بعد الإفراج عنها، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين حتى تحريرهم، مشيرة إلى أن وضع زميلاتها الأسيرات صعب للغاية، على حد تعبيرها.وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت طقاطقة بعد أن أطلقت القوات النار عليها بدعوى أنها حاولت طعن جندي إسرائيلي، ثم خضعت الأسيرة بعدها لعدد من العمليات الجراحية.
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فلسطين
لحظة مؤثرة تجمع أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعد تحريرها... فيديو 09:40 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 09:58 GMT 02.12.2021)
تداولت وسائل إعلام فلسطينية وعربية مقاطع فيديو تظهر لحظات مؤثرة جمعت الأسيرة الفلسطينية أمل طقاطاقة بذويها ومحبيها بعد تحريرها من السجون الإسرائيلية التي قضت فيها 7 سنوات.
وقالت قناة "الميادين" إن طقاطاقة هي أقدم معتقلة فلسطينية، وقد قررت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنها الجمعة، فيما كانت أسرتها تنتظر لحظة الإفراج عنها أكثر من ثماني ساعات عند حاجز الجلمة شمالي جنين.
ودعت طقاطاقة بعد الإفراج عنها، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين حتى تحريرهم، مشيرة إلى أن وضع زميلاتها الأسيرات صعب للغاية، على حد تعبيرها.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت طقاطقة بعد أن أطلقت القوات النار عليها بدعوى أنها حاولت طعن جندي إسرائيلي، ثم خضعت الأسيرة بعدها لعدد من العمليات الجراحية.