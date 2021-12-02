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https://arabic.sputniknews.com/20211202/لم-أضغط-على-الزناد-هكذا-علق-بالدوين-على-حادث-إطلاق-نار-خلال-تصوير-فيلم-الصدأ-فيديو-1053465044.html
"لم أضغط على الزناد"... هكذا علق بالدوين على حادث إطلاق نار خلال تصوير فيلم "الصدأ"... فيديو
"لم أضغط على الزناد"... هكذا علق بالدوين على حادث إطلاق نار خلال تصوير فيلم "الصدأ"... فيديو
كشف الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، عن حيثيات حادثة المأساة التي حصلت في موقع تصوير فيلم "الصدأ"، والتي انتهت بمقتل مصورة برصاصة حقيقية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T08:22+0000
2021-12-02T08:23+0000
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وقال بالدوين في مقابلة مع قناة "اي بي اس" الأمريكية: "لم يتم سحب الزناد. لم أضغط على الزناد".هذا وصرح بالدوين في وقت سابق، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية بعد توقفه على الطريق للرد على بعض الصحفيين، قائلا: "هذه أمريكا كم عدد القتلى؟ ملايين على مدى 75 عاما الماضية؟ وفي جميع الحالات تقريبا دون عواقب".وأكد بالدوين أنه يؤيد تشديد قواعد التعامل مع الأسلحة، مشيرا إلى أنه مُنع من التعليق على التحقيق، الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الاتهام.أما بالنسبة للتصوير، اعتبر بالدوين أنه سوف يستأنف في القريب العاجل، وقال عن الضحية: "كانت صديقتي في اليوم الذي أتيت فيه لبدء التصوير دعوتها لتناول العشاء مع مخرجنا. كنا فريقًا منسقا للغاية لصنع الفيلم معا".وحدثت مأساة عند تصوير فيلم "رست" عندما أطلق أليك بالدوين، الذي يلعب الدور الرئيسي، النار من مسدس. وكان من المفترض أن يكون السلاح مذخرا بخراطيش صوتية، لكن كان بداخله خراطيش حقيقة. أصيبت المصورة غالينا هاتشينز بجروح خطيرة وتوفيت في المستشفى، وأصيب المخرج جويل سوزا برصاصة في الترقوة.
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مجتمع, منوعات

"لم أضغط على الزناد"... هكذا علق بالدوين على حادث إطلاق نار خلال تصوير فيلم "الصدأ"... فيديو

08:22 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 08:23 GMT 02.12.2021)
© AP Photo / Jordan Straussالممثل الأمريكي أليك بالدوين
الممثل الأمريكي أليك بالدوين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
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كشف الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، عن حيثيات حادثة المأساة التي حصلت في موقع تصوير فيلم "الصدأ"، والتي انتهت بمقتل مصورة برصاصة حقيقية.
وقال بالدوين في مقابلة مع قناة "اي بي اس" الأمريكية: "لم يتم سحب الزناد. لم أضغط على الزناد".
هذا وصرح بالدوين في وقت سابق، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية بعد توقفه على الطريق للرد على بعض الصحفيين، قائلا: "هذه أمريكا كم عدد القتلى؟ ملايين على مدى 75 عاما الماضية؟ وفي جميع الحالات تقريبا دون عواقب".
وأكد بالدوين أنه يؤيد تشديد قواعد التعامل مع الأسلحة، مشيرا إلى أنه مُنع من التعليق على التحقيق، الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الاتهام.
أما بالنسبة للتصوير، اعتبر بالدوين أنه سوف يستأنف في القريب العاجل، وقال عن الضحية: "كانت صديقتي في اليوم الذي أتيت فيه لبدء التصوير دعوتها لتناول العشاء مع مخرجنا. كنا فريقًا منسقا للغاية لصنع الفيلم معا".
وحدثت مأساة عند تصوير فيلم "رست" عندما أطلق أليك بالدوين، الذي يلعب الدور الرئيسي، النار من مسدس. وكان من المفترض أن يكون السلاح مذخرا بخراطيش صوتية، لكن كان بداخله خراطيش حقيقة. أصيبت المصورة غالينا هاتشينز بجروح خطيرة وتوفيت في المستشفى، وأصيب المخرج جويل سوزا برصاصة في الترقوة.
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