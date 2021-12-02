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https://arabic.sputniknews.com/20211202/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-لم-تقتربا-بعد-من-إصدار-عملة-موحدة-1053462340.html
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لم تقتربا بعد من إصدار عملة موحدة
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لم تقتربا بعد من إصدار عملة موحدة
قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا وبيلاروس لم تقتربا بعد من إصدار عملة موحدة، كون ذلك يعد أعلى مستويات التكامل الاقتصادي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T02:10+0000
2021-12-02T02:10+0000
روسيا
لوكاشينكو
حكومة بيلاروسيا
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مينسك - سبوتنيك وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا أعلى مستويات التكامل (الاقتصادي)، ولم نقترب منه بعد، إذا اقتربنا، فسنقرر".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الشهر الماضي، على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس في دولة اتحادية.وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع افتراضي للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد "أرى أن بوتين وقع عليه [اندماج الدولتين في دولة اتحادية] وسأوقع أنا بالمثل".وشدد بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى، وقال: "نعتزم التصدي معا لأي محاولات للتدخل في شؤون بلدينا السياديين".ولفت لوكاشينكو إلى أن مواقف مينسك وموسكو متطابقة تجاه كافة القضايا المعاصرة تقريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/بوتين-ولوكاشينكو-يوقعان-مرسوم-اندماج-دولة-الاتحاد-1050624407.html
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روسيا, لوكاشينكو, حكومة بيلاروسيا

لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لم تقتربا بعد من إصدار عملة موحدة

02:10 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا وبيلاروس لم تقتربا بعد من إصدار عملة موحدة، كون ذلك يعد أعلى مستويات التكامل الاقتصادي.
مينسك - سبوتنيك وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا أعلى مستويات التكامل (الاقتصادي)، ولم نقترب منه بعد، إذا اقتربنا، فسنقرر".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الشهر الماضي، على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس في دولة اتحادية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
بوتين ولوكاشينكو يوقعان مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس
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وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع افتراضي للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد "أرى أن بوتين وقع عليه [اندماج الدولتين في دولة اتحادية] وسأوقع أنا بالمثل".
وقال بوتين إن "توقيع المرسوم يعد خطوة للأمام تهدف إلى إفادة شعبي البلدين ولا علاقة له بالوضع السياسي الداخلي".
وشدد بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى، وقال: "نعتزم التصدي معا لأي محاولات للتدخل في شؤون بلدينا السياديين".
ولفت لوكاشينكو إلى أن مواقف مينسك وموسكو متطابقة تجاه كافة القضايا المعاصرة تقريبا.
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