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لوكاشينكو لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية
لوكاشينكو لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية الجديدة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T06:20+0000
2021-12-02T06:20+0000
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وقال لوكاشينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن إجراؤها في موعدها على الأكثر، ولكن قد تكون هناك انتخابات مبكرة ... على أساس أن الرئيس يقرر ذلك، أو أنه سيتم تحديد مواعيد أخرى للانتخابات في الأحكام الانتقالية للدستور".ومع هذا، شكك الرئيس البيلاروسي في أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الصيف المقبل، قائلا: "لا لا، سنرى، فنحن على بعد ثلاث أو أربع سنوات من الانتخابات الرئاسية".
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لوكاشينكو لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية

06:20 GMT 02.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية الجديدة.
وقال لوكاشينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن إجراؤها في موعدها على الأكثر، ولكن قد تكون هناك انتخابات مبكرة ... على أساس أن الرئيس يقرر ذلك، أو أنه سيتم تحديد مواعيد أخرى للانتخابات في الأحكام الانتقالية للدستور".

ومع هذا، شكك الرئيس البيلاروسي في أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الصيف المقبل، قائلا: "لا لا، سنرى، فنحن على بعد ثلاث أو أربع سنوات من الانتخابات الرئاسية".
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