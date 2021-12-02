لوكاشينكو لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية

وقال لوكاشينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن إجراؤها في موعدها على الأكثر، ولكن قد تكون هناك انتخابات مبكرة ... على أساس أن الرئيس يقرر ذلك، أو أنه سيتم تحديد مواعيد أخرى للانتخابات في الأحكام الانتقالية للدستور".ومع هذا، شكك الرئيس البيلاروسي في أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الصيف المقبل، قائلا: "لا لا، سنرى، فنحن على بعد ثلاث أو أربع سنوات من الانتخابات الرئاسية".
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس بعد اعتماد التعديلات الدستورية الجديدة.
وقال لوكاشينكو في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن إجراؤها في موعدها على الأكثر، ولكن قد تكون هناك انتخابات مبكرة ... على أساس أن الرئيس يقرر ذلك، أو أنه سيتم تحديد مواعيد أخرى للانتخابات في الأحكام الانتقالية للدستور".
ومع هذا، شكك الرئيس البيلاروسي في أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الصيف المقبل، قائلا: "لا لا، سنرى، فنحن على بعد ثلاث أو أربع سنوات من الانتخابات الرئاسية".