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https://arabic.sputniknews.com/20211202/ليبيا-اللجنة-العسكرية-المشتركة-55-تتوجه-إلى-ليبيا-ثم-موسكو-1053479901.html
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:44+0000
2021-12-02T13:44+0000
2021-12-02T13:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
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صرح اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، بأن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، "للعمل على استكمال عملها بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة".وأيضا لتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن تم التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم، بحسب المحجوب.وكانت قد وصلت بنغازي منذ قليل الطائرة التي تقل الأعضاء الخمسة من اللجنة، قادمين من طرابلس لتستقل كامل المجموعة معا الطائرة إلى إسطنبول.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/ماكرون-300-من-المرتزقة-الأجانب-يغادون-ليبيا-خلال-أسابيع-حاسمة-1050690538.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو.
صرح اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، بأن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، "للعمل على استكمال عملها بخصوص
إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة
".
وأيضا لتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن تم التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم، بحسب المحجوب.
وكانت قد وصلت بنغازي منذ قليل الطائرة التي تقل الأعضاء الخمسة من اللجنة، قادمين من طرابلس لتستقل كامل المجموعة معا الطائرة إلى إسطنبول.