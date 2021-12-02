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ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:44+0000
2021-12-02T13:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
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صرح اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، بأن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، "للعمل على استكمال عملها بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة".وأيضا لتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن تم التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم، بحسب المحجوب.وكانت قد وصلت بنغازي منذ قليل الطائرة التي تقل الأعضاء الخمسة من اللجنة، قادمين من طرابلس لتستقل كامل المجموعة معا الطائرة إلى إسطنبول.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/ماكرون-300-من-المرتزقة-الأجانب-يغادون-ليبيا-خلال-أسابيع-حاسمة-1050690538.html
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو

13:44 GMT 02.12.2021
© REUTERS / Costas Baltasعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو.
صرح اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، بأن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، "للعمل على استكمال عملها بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
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12 نوفمبر, 18:44 GMT
وأيضا لتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن تم التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم، بحسب المحجوب.
وكانت قد وصلت بنغازي منذ قليل الطائرة التي تقل الأعضاء الخمسة من اللجنة، قادمين من طرابلس لتستقل كامل المجموعة معا الطائرة إلى إسطنبول.
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