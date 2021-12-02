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ما الهدف من نشر صواريخ "باستيون" في جزيرة نائية روسية
ما الهدف من نشر صواريخ "باستيون" في جزيرة نائية روسية
لأول مرة نشرت روسيا منظومة صواريخ "باستيون" لخفر السواحل في جزيرة ماتوا وسط مجموعة جزر الكوريل المحاذية لليابان. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-02T11:20+0000
رصد عسكري
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وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن طاقم تشغيل منظومة "باستيون" في جزيرة ماتوا باشر مهمته في يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وكانت سفن إنزال كبيرة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ قد حملت معدات المنظومة وصواريخها إلى الجزيرة النائية.وتم نصب منظومة صواريخ "باستيون" وسط مجموعة جزر الكوريل من أجل تعزيز إمكانيات روسيا للدفاع عن النفس وخفر حدودها في المحيط الهادئ.هناك سبب آخر لنشر الصواريخ الدفاعية في جزيرة ماتوا كشف عنه الخبير العسكري إيفان كونوفالوف، موضحا أن نشر صواريخ خفر السواحل وسط مجموعة جزر الكوريل يؤكد أن جزر الكوريل جزء من الأراضي الروسية، وأن روسيا تملك ما تدافع به عن أراضيها.تجدر الإشارة إلى أن اليابان لا تزال تدعي ملكية ثلاث جزر في جنوب مجموعة جزر الكوريل. وكانت روسيا قد اضطرت لتسليمها إلى اليابان في مطلع القرن العشرين لإنهاء الحرب مع اليابان، ثم استعادتها في عام 1945 عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
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رصد عسكري

ما الهدف من نشر صواريخ "باستيون" في جزيرة نائية روسية

11:20 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورمناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية "باستيون" المضادة للسفن في حقل التدريبات "خميليوفكا"
مناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية باستيون المضادة للسفن في حقل التدريبات خميليوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Igor Zarembo
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لأول مرة نشرت روسيا منظومة صواريخ "باستيون" لخفر السواحل في جزيرة ماتوا وسط مجموعة جزر الكوريل المحاذية لليابان.
وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن طاقم تشغيل منظومة "باستيون" في جزيرة ماتوا باشر مهمته في يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وكانت سفن إنزال كبيرة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ قد حملت معدات المنظومة وصواريخها إلى الجزيرة النائية.
وتم نصب منظومة صواريخ "باستيون" وسط مجموعة جزر الكوريل من أجل تعزيز إمكانيات روسيا للدفاع عن النفس وخفر حدودها في المحيط الهادئ.
هناك سبب آخر لنشر الصواريخ الدفاعية في جزيرة ماتوا كشف عنه الخبير العسكري إيفان كونوفالوف، موضحا أن نشر صواريخ خفر السواحل وسط مجموعة جزر الكوريل يؤكد أن جزر الكوريل جزء من الأراضي الروسية، وأن روسيا تملك ما تدافع به عن أراضيها.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان لا تزال تدعي ملكية ثلاث جزر في جنوب مجموعة جزر الكوريل. وكانت روسيا قد اضطرت لتسليمها إلى اليابان في مطلع القرن العشرين لإنهاء الحرب مع اليابان، ثم استعادتها في عام 1945 عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
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