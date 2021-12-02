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محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T15:41+0000
2021-12-02T16:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
سيف الإسلام القذافي
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وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".وأضافت القناة أن احتفالات شعبية واسعة وترحيب كبير في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.وبدوره، علق سيف الإسلام على حسابه في تويتر، ذاكرا آية من القرآن الكريم "﴿الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكم فاخْشَوْهم فَزادَهم إيمانًا وقالُوا حَسْبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ﴾.وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.والخميس الماضي، طعن سيف الإسلام أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/خبر-يثير-جدلا-هل-أسقطت-المحكمة-الدولية-طلب-تسليم-سيف-الإسلام-القذافي؟-1053321268.html
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أخبار ليبيا اليوم, سيف الإسلام القذافي

محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية

15:41 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 16:19 GMT 02.12.2021)
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAسيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.
وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".
وأضافت القناة أن احتفالات شعبية واسعة وترحيب كبير في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.
سيف الإسلام القذافي يجلس في طائرة في الزنتان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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وبدوره، علق سيف الإسلام على حسابه في تويتر، ذاكرا آية من القرآن الكريم "﴿الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكم فاخْشَوْهم فَزادَهم إيمانًا وقالُوا حَسْبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ﴾.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
والخميس الماضي، طعن سيف الإسلام أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
أبرز المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا - سبوتنيك عربي
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