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https://arabic.sputniknews.com/20211202/محمد-صلاح-يتصدر-جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-محطما-رقما-قياسيا-1053473257.html
محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محطما رقما قياسيا
محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محطما رقما قياسيا
تصدر اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:09+0000
2021-12-02T12:09+0000
2021-12-02T12:09+0000
ليفربول
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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وجاء صلاح على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين وقيادة الريدز للفوز برباعية على منافسه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، وفقا لموقع "جول" الإنجليزي.وسجل محمد صلاح رقما قياسيا جديدا، حيث يعد صلاح أول لاعب من الريدز، يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر/ أيلول 2008.وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.ويبلغ معدل تسجيل ليفربول أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة، حيث أحرز 43 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بعشرة أهداف على تشيلسي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، بحسب "رويترز".ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء تشيلسي المتصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/كلوب-يكشف-سبب-غضب-محمد-صلاح-بعد-مباراة-إيفرتون-1053468954.html
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ليفربول, الدوري الإنجليزي, محمد صلاح
محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محطما رقما قياسيا
تصدر اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.
وجاء صلاح على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين وقيادة الريدز للفوز برباعية على منافسه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، وفقا لموقع "جول" الإنجليزي.
وسجل
محمد صلاح
رقما قياسيا جديدا، حيث يعد صلاح أول لاعب من الريدز، يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر/ أيلول 2008.
وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.
ويبلغ
معدل تسجيل ليفربول
أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة، حيث أحرز 43 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بعشرة أهداف على تشيلسي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، بحسب "رويترز".
ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء
تشيلسي المتصدر
.