مدفع ليزر روسي يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية

قال الخبير دميتري كورنييف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن مدفع الليزر "بيريسفيت" مخصص لمكافحة الأقمار الصناعية العسكرية المعادية، وقادر على إصابة أقمار صناعية على ارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر. كما يقدر "بيريسفيت"، وفق الخبير، على إصابة طائرات التجسس.ووفقا لرؤية الخبير فلاديسلاف شوريغين، خُصص مدفع الليزر "بيريسفيت" لتجريد وسائل استطلاع العدو من القدرة البصرية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود سلاح الليزر "بيريسفيت" في مارس/ آذار 2018. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صرح رئيس روسيا بأن الاختبارات أكدت أن ليزر "بيريسفيت" يتمتع بقدرات فريدة.من جانبه، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن ليزر "بيريسفيت" دخل الخدمة العسكرية التجريبية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مشيرا إلى أن ليزر "بيريسفيت" يشبه السيوف الضوئية التي تظهر في أفلام "حرب النجوم".وحسب المصادر الرسمية، تستخدم روسيا أجهزة ليزر "بيريسفيت" لحماية منصات الصواريخ الاستراتيجية المتحركة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.
تحدث خبراء عسكريون روس لوسائل الإعلام عن استخدامات ممكنة لمدفع الليزر الروسي "بيريسفيت".
قال الخبير دميتري كورنييف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن مدفع الليزر "بيريسفيت" مخصص لمكافحة الأقمار الصناعية العسكرية المعادية، وقادر على إصابة أقمار صناعية على ارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر. كما يقدر "بيريسفيت"، وفق الخبير، على إصابة طائرات التجسس.
ووفقا لرؤية الخبير فلاديسلاف شوريغين، خُصص مدفع الليزر "بيريسفيت" لتجريد وسائل استطلاع العدو من القدرة البصرية.