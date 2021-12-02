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مدفع ليزر روسي يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية
مدفع ليزر روسي يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية
تحدث خبراء عسكريون روس لوسائل الإعلام عن استخدامات ممكنة لمدفع الليزر الروسي "بيريسفيت". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:36+0000
2021-12-02T09:36+0000
رصد عسكري
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قال الخبير دميتري كورنييف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن مدفع الليزر "بيريسفيت" مخصص لمكافحة الأقمار الصناعية العسكرية المعادية، وقادر على إصابة أقمار صناعية على ارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر. كما يقدر "بيريسفيت"، وفق الخبير، على إصابة طائرات التجسس.ووفقا لرؤية الخبير فلاديسلاف شوريغين، خُصص مدفع الليزر "بيريسفيت" لتجريد وسائل استطلاع العدو من القدرة البصرية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود سلاح الليزر "بيريسفيت" في مارس/ آذار 2018. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صرح رئيس روسيا بأن الاختبارات أكدت أن ليزر "بيريسفيت" يتمتع بقدرات فريدة.من جانبه، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن ليزر "بيريسفيت" دخل الخدمة العسكرية التجريبية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مشيرا إلى أن ليزر "بيريسفيت" يشبه السيوف الضوئية التي تظهر في أفلام "حرب النجوم".وحسب المصادر الرسمية، تستخدم روسيا أجهزة ليزر "بيريسفيت" لحماية منصات الصواريخ الاستراتيجية المتحركة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20191218/الليزر-القتالي-بيريسفيت-يبدأ-حماية-أنظمة-الصواريخ-1043772371.html
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رصد عسكري

مدفع ليزر روسي يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية

09:36 GMT 02.12.2021
© Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنظام الليزر "بيريسفيت"
نظام الليزر بيريسفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Ministry of Defense of the Russian Federation
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تحدث خبراء عسكريون روس لوسائل الإعلام عن استخدامات ممكنة لمدفع الليزر الروسي "بيريسفيت".
قال الخبير دميتري كورنييف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن مدفع الليزر "بيريسفيت" مخصص لمكافحة الأقمار الصناعية العسكرية المعادية، وقادر على إصابة أقمار صناعية على ارتفاع يصل إلى 500 كيلومتر. كما يقدر "بيريسفيت"، وفق الخبير، على إصابة طائرات التجسس.
ووفقا لرؤية الخبير فلاديسلاف شوريغين، خُصص مدفع الليزر "بيريسفيت" لتجريد وسائل استطلاع العدو من القدرة البصرية.
نظام الليزر بيريسفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2019
الليزر القتالي "بيريسفيت" يبدأ حماية أنظمة الصواريخ
18 ديسمبر 2019, 05:15 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود سلاح الليزر "بيريسفيت" في مارس/ آذار 2018. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صرح رئيس روسيا بأن الاختبارات أكدت أن ليزر "بيريسفيت" يتمتع بقدرات فريدة.
من جانبه، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن ليزر "بيريسفيت" دخل الخدمة العسكرية التجريبية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مشيرا إلى أن ليزر "بيريسفيت" يشبه السيوف الضوئية التي تظهر في أفلام "حرب النجوم".
وحسب المصادر الرسمية، تستخدم روسيا أجهزة ليزر "بيريسفيت" لحماية منصات الصواريخ الاستراتيجية المتحركة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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