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مستشار النمسا السابق: أنا لست قديسا ولا مجرما
مستشار النمسا السابق: أنا لست قديسا ولا مجرما
نفى المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، الذي استقال وسط تحقيق لمكافحة الفساد، الاتهامات الموجهة إليه، معربا عن أمله في أن يثبت براءته في المحكمة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:08+0000
2021-12-02T12:08+0000
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وأشار كورتس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه لا يدعي أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق، واعترف بأنه اتخذ "قرارات خاطئة" أيضًا.قال كورتس: "أنا لست قديسًا ولا مجرمًا، لكنني رجل لديه نقاط قوة ونقاط ضعف".وأضاف المستشار النمساوي السابق "أتطلع إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أثبت أمام المحكمة أن التهم الموجهة إلي غير صحيحة".استقال كورتس من منصبه كمستشار للنمسا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول وسط تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده. وأرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في وقت لاحق في أكتوبر/ تشرين الأول طلباً إلى المجلس الوطني النمساوي بهدف رفع الحصانة البرلمانية عن كورتس.وقال مكتب المدعي العام النمساوي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد في أكتوبر/ تشرين الأول إنه يحقق مع كورتس وتسعة من مساعديه في قضية فساد ورشوة.
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مستشار النمسا السابق: أنا لست قديسا ولا مجرما

12:08 GMT 02.12.2021
© REUTERS / Lisi Niesnerالمستشار النمساوي سيباستيان كورتس
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
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نفى المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، الذي استقال وسط تحقيق لمكافحة الفساد، الاتهامات الموجهة إليه، معربا عن أمله في أن يثبت براءته في المحكمة.
وأشار كورتس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه لا يدعي أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق، واعترف بأنه اتخذ "قرارات خاطئة" أيضًا.
قال كورتس: "أنا لست قديسًا ولا مجرمًا، لكنني رجل لديه نقاط قوة ونقاط ضعف".
وأضاف المستشار النمساوي السابق "أتطلع إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أثبت أمام المحكمة أن التهم الموجهة إلي غير صحيحة".
استقال كورتس من منصبه كمستشار للنمسا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول وسط تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده. وأرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في وقت لاحق في أكتوبر/ تشرين الأول طلباً إلى المجلس الوطني النمساوي بهدف رفع الحصانة البرلمانية عن كورتس.
وقال السياسي إنه لا يعتبر نفسه مذنبا وسيثبت براءته، مشددا على براءته من خلال تحقيق قانوني مستقل.
وقال مكتب المدعي العام النمساوي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد في أكتوبر/ تشرين الأول إنه يحقق مع كورتس وتسعة من مساعديه في قضية فساد ورشوة.
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