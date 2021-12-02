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مصر تعزي تركيا في عشرات الضحايا
مصر تعزي تركيا في عشرات الضحايا
توجهت وزارة الخارجية المصرية بالتعازي إلى تركيا بعد سقوط عشرات الضحايا نتيجة عواصف شديدة ضربت إحدى المناطق التركية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:09+0000
2021-12-02T10:09+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات فضلاً عما خلفته من خسائر مادية".يذكر أن وزارة الصحة التركية أعلنت، أمس الأربعاء، وفاة 5 أشخاص وإصابة 63 آخرين بسبب عاصفة قوية ضربت شمال غربي البلاد خلال اليومين الماضيين.وأوضحت الوزارة أن العاصفة ضربت منطقة بحر مرمرة شمال غربي البلاد يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وبلغت سرعتها نحو 130 كم في الساعة، وأدت إلى اقتلاع الأشجار وتطاير أسطح وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة، من بينها إسطنبول.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين الماضي، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع كل من مصر وإسرائيل.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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مصر تعزي تركيا في عشرات الضحايا

10:09 GMT 02.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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توجهت وزارة الخارجية المصرية بالتعازي إلى تركيا بعد سقوط عشرات الضحايا نتيجة عواصف شديدة ضربت إحدى المناطق التركية.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات فضلاً عما خلفته من خسائر مادية".
وتابع البيان: "تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
يذكر أن وزارة الصحة التركية أعلنت، أمس الأربعاء، وفاة 5 أشخاص وإصابة 63 آخرين بسبب عاصفة قوية ضربت شمال غربي البلاد خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت الوزارة أن العاصفة ضربت منطقة بحر مرمرة شمال غربي البلاد يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وبلغت سرعتها نحو 130 كم في الساعة، وأدت إلى اقتلاع الأشجار وتطاير أسطح وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة، من بينها إسطنبول.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين الماضي، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع كل من مصر وإسرائيل.
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