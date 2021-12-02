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مصر... طالبة في جامعة أسيوط تحاول الاعتداء على أستاذ بسلاح أبيض
مصر... طالبة في جامعة أسيوط تحاول الاعتداء على أستاذ بسلاح أبيض
حاولت طالبة في كلية الآداب في جامعة أسيوط المصرية الاعتداء على أستاذ جامعي بسلاح أبيض (مشرط) داخل قاعة المحاضرات. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T18:31+0000
2021-12-02T18:31+0000
جامعة
مصر
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وذكر موقع "مصراوي" أن إدارة الكلية أحالت الطالبة إلى الطب النفسي بعد أن حاولت الاعتداء على عضو هيئة التدريس أثناء إلقائه محاضرة.وقال مجدي علوان، عميد الكلية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود تعامل مباشر مسبق بين عضو هيئة التدريس والطالبة.وأوضح أنه يتابع ما تتوصل له التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.ولفت عميد الكلية إلى إرسال مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن عضو هيئة التدريس فوجئ بمحاولة إحدى الطالبات الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وهو ما دفعه إلى مهاجمتها ودفعها لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن النفس.وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورا بشأن واقعة اعتداء الطالبة على عضو هيئة تدريس أثناء إلقائه محاضرة للفرقة الثالثة في قسم الفلسفة.
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جامعة, مصر

مصر... طالبة في جامعة أسيوط تحاول الاعتداء على أستاذ بسلاح أبيض

18:31 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarجامعة القاهرة في مصر
جامعة القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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حاولت طالبة في كلية الآداب في جامعة أسيوط المصرية الاعتداء على أستاذ جامعي بسلاح أبيض (مشرط) داخل قاعة المحاضرات.
وذكر موقع "مصراوي" أن إدارة الكلية أحالت الطالبة إلى الطب النفسي بعد أن حاولت الاعتداء على عضو هيئة التدريس أثناء إلقائه محاضرة.
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وقال مجدي علوان، عميد الكلية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود تعامل مباشر مسبق بين عضو هيئة التدريس والطالبة.
وأوضح أنه يتابع ما تتوصل له التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.
ولفت عميد الكلية إلى إرسال مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عضو هيئة التدريس فوجئ بمحاولة إحدى الطالبات الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وهو ما دفعه إلى مهاجمتها ودفعها لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن النفس.
وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورا بشأن واقعة اعتداء الطالبة على عضو هيئة تدريس أثناء إلقائه محاضرة للفرقة الثالثة في قسم الفلسفة.
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