مفاوضات فيينا... هل نجحت إيران باستخدام ورقة رفع التخصيب؟

مفاوضات فيينا.. هل نجحت إيران بإستخدام ورقة رفع التخصيب؟ TEST
مفاوضات فيينا.. هل نجحت إيران بإستخدام ورقة رفع التخصيب؟
في المقابل، اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بالشروع في إنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، معتبرة أن ذلك قد يقوض بشكل كبير المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.لكن الخبير في الشأن الإيراني، مصدق بور، أوضح أن "الورقة المتبقة عند الغرب للضغط على إيران، تكمن في تشديد العقوبات على إيران، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك أن انسحاب ترامب من الاتفاق كان سياسة فاشلة".ورأى أن الرئيس جو بادين معني باتفاق مع إيران، لأن ذلك يساعده في أن يقدم نفسه للشارع الأمريكي وكأنه حقق إنجازًا.أجرى الحوار: فهيم الصوراني.التفاصيل في الملف الصوتي.
تناقش الحلقة استئناف المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني، في وقت قال فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "إن اتفاقا جيدا في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة"، وأن بلاده "تسعى إلى حوار عقلاني ورصين يسفر عن نتائج".
في المقابل، اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بالشروع في إنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، معتبرة أن ذلك قد يقوض بشكل كبير المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
لكن الخبير في الشأن الإيراني، مصدق بور، أوضح أن "الورقة المتبقة عند الغرب للضغط على إيران، تكمن في تشديد العقوبات على إيران، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك أن انسحاب ترامب من الاتفاق كان سياسة فاشلة".