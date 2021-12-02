مقتل زوجة "عراب الموسيقى السوداء" خلال عملية سطو

ووفقا لموقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، فإن جاكلين أفانت (81 عاما) قتِلت برصاص لص أطلق النار خلال عملية سطو على منزل زوجها الواقع في حي راق من مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجلوس، مشيرا إلى أن الزوج كلارنس أفانت (90 عاما) لم يصب بأذى.كما أفاد الموقع بأن اللص أو اللصوص أطلقوا النار على الحارس قبل اقتحام المبنى.وأشارت شرطة بيفرلي هيلز، إلى أن وحداتها وصلت بُعيد الساعة الثانية فجرا إلى موقع الجريمة و"عثرت على ضحية أصيبت بطلق ناري".وأضاف بيان الشرطة: "لم يكن المشتبه فيه أو المشتبه فيهم في المكان. ونقل مسعفو بيفرلي هيلز الضحية الى مستشفى محلي، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة".وكانت ابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية أمريكية سابقة، وهي متزوجة من الرئيس التنفيذي لشركة "نتفليكس" تيد ساراندوس.يذكر أن الضحية هي زوجة كلارنس أفانت، وهو وجه بارز في صناعة التسجيلات، حظي أداؤه المهني بإشادات من نجوم على غرار جاي زي وبي بي ديدي وبيبي فيس وحتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
قُتِلت زوجة كلارنس أفانت، أحد أقطاب صناعة التسجيلات في الولايات المتحدة الملقب بـ"عرّاب الموسيقى السوداء"، في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في حي راق قرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ووفقا لموقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، فإن جاكلين أفانت (81 عاما) قتِلت برصاص لص أطلق النار خلال عملية سطو على منزل زوجها الواقع في حي راق من مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجلوس، مشيرا إلى أن الزوج كلارنس أفانت (90 عاما) لم يصب بأذى.
كما أفاد الموقع بأن اللص أو اللصوص أطلقوا النار على الحارس قبل اقتحام المبنى.