تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقتل-وإصابة-عمال-في-حقل-الخراطة-النفطي-في-اعتداء-إرهابي-بريف-دير-الزور-السورية-1053480802.html
مقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
مقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
أفادت وكالة "سانا" بمقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر جراء اعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:04+0000
2021-12-02T13:04+0000
2021-12-02T13:21+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_2072x0_60_0_0_bc043c55788df5329a1077e044e1b6da.jpg
وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل العمال، وذلك أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوب الغربي.يتبع...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
13:04 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 13:21 GMT 02.12.2021)
أفادت وكالة "سانا" بمقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر جراء اعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوب الغربي في سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل العمال، وذلك أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوب الغربي.