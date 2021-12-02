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مقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
مقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
أفادت وكالة "سانا" بمقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر جراء اعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:04+0000
2021-12-02T13:21+0000
العالم العربي
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وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل العمال، وذلك أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوب الغربي.يتبع...
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العالم العربي

مقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا

13:04 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 13:21 GMT 02.12.2021)
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أفادت وكالة "سانا" بمقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر جراء اعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوب الغربي في سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل العمال، وذلك أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوب الغربي.
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