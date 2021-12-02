https://arabic.sputniknews.com/20211202/ملوك-الكيف-العثور-على-شاي-مغلي-عمره-2400-عام-1053469122.html

"ملوك الكيف"… العثور على شاي مغلي عمره 2400 عام

"ملوك الكيف"… العثور على شاي مغلي عمره 2400 عام

مشروب الشاي في الثقافة الصينية له قيمة خاصة، فهو المشروب الرئيسي في البلاد، لذا يعتبر بعض الباحثين أرض الصين منشأ هذا المشروب. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T09:29+0000

2021-12-02T09:29+0000

2021-12-02T09:29+0000

أخبار الاكتشافات العلمية

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مؤخرا عثر فريق بحثي أثري من جامعة شاندونغ، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، على ما وصفوه أقدم بقايا شاي معروفة في العالم.وأكد البحث المنشور في المجلة الصينية لعلم الآثار والثقافة، أن هذه البقايا يعود تاريخها إلى حوالي 2400 عام.وأشارت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إلى أن الباحثين عثروا على عينات الشاي من مقابر قديمة في تسوتشنغ، بمقاطعة شاندونغ.وأثبتت الدراسات أنها بقايا شاي مُخمّر، وقال باحثون، إن "بقايا مكربنة لما يُشبه سيقاناً وأوراقاً عُثر عليها في وعاء من مقلوب من البورسلين، ثبت لاحقاً أنها تعود لأوراق شاي قديمة على الأرجح".وتوصلت نتائج بيانات الدراسة أن بقايا الشاي تحتوي على مستويات منخفضة أو شبه معدومة من مادتي الكافيين والثيانين، مرجحين أن هاتين المادتين قابلتان للذوبان في الماء بسهولة، ما جعل الباحثون يستنتجون أن عينات الشاي المكتشفة هي بقايا شاي تركها القدماء بعد غليه.وأشارت الوكالة الصينية إلى هذا الكشف دليل مادي على أصل ثقافة الشاي الصيني التي تعود إلى بداية فترة الدولة (475-221 ق.م)، أي من 453 ق.م إلى 410 ق.م.ولفتت الوكالة إلى أن هذا الكشف يُطيل عمر المشروبات، التي تناولتها دراسات سابقة، لأكثر من 300 عام.

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أخبار الاكتشافات العلمية