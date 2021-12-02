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"ملوك الكيف"… العثور على شاي مغلي عمره 2400 عام
"ملوك الكيف"… العثور على شاي مغلي عمره 2400 عام
مشروب الشاي في الثقافة الصينية له قيمة خاصة، فهو المشروب الرئيسي في البلاد، لذا يعتبر بعض الباحثين أرض الصين منشأ هذا المشروب. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:29+0000
2021-12-02T09:29+0000
أخبار الاكتشافات العلمية
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مؤخرا عثر فريق بحثي أثري من جامعة شاندونغ، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، على ما وصفوه أقدم بقايا شاي معروفة في العالم.وأكد البحث المنشور في المجلة الصينية لعلم الآثار والثقافة، أن هذه البقايا يعود تاريخها إلى حوالي 2400 عام.وأشارت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إلى أن الباحثين عثروا على عينات الشاي من مقابر قديمة في تسوتشنغ، بمقاطعة شاندونغ.وأثبتت الدراسات أنها بقايا شاي مُخمّر، وقال باحثون، إن "بقايا مكربنة لما يُشبه سيقاناً وأوراقاً عُثر عليها في وعاء من مقلوب من البورسلين، ثبت لاحقاً أنها تعود لأوراق شاي قديمة على الأرجح".وتوصلت نتائج بيانات الدراسة أن بقايا الشاي تحتوي على مستويات منخفضة أو شبه معدومة من مادتي الكافيين والثيانين، مرجحين أن هاتين المادتين قابلتان للذوبان في الماء بسهولة، ما جعل الباحثون يستنتجون أن عينات الشاي المكتشفة هي بقايا شاي تركها القدماء بعد غليه.وأشارت الوكالة الصينية إلى هذا الكشف دليل مادي على أصل ثقافة الشاي الصيني التي تعود إلى بداية فترة الدولة (475-221 ق.م)، أي من 453 ق.م إلى 410 ق.م.ولفتت الوكالة إلى أن هذا الكشف يُطيل عمر المشروبات، التي تناولتها دراسات سابقة، لأكثر من 300 عام.
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أخبار الاكتشافات العلمية

"ملوك الكيف"… العثور على شاي مغلي عمره 2400 عام

09:29 GMT 02.12.2021
© flickr.com / captain.orangeكوب شاي
كوب شاي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© flickr.com / captain.orange
تابعنا عبر
مشروب الشاي في الثقافة الصينية له قيمة خاصة، فهو المشروب الرئيسي في البلاد، لذا يعتبر بعض الباحثين أرض الصين منشأ هذا المشروب.
مؤخرا عثر فريق بحثي أثري من جامعة شاندونغ، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، على ما وصفوه أقدم بقايا شاي معروفة في العالم.
وأكد البحث المنشور في المجلة الصينية لعلم الآثار والثقافة، أن هذه البقايا يعود تاريخها إلى حوالي 2400 عام.
وأشارت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إلى أن الباحثين عثروا على عينات الشاي من مقابر قديمة في تسوتشنغ، بمقاطعة شاندونغ.
وأثبتت الدراسات أنها بقايا شاي مُخمّر، وقال باحثون، إن "بقايا مكربنة لما يُشبه سيقاناً وأوراقاً عُثر عليها في وعاء من مقلوب من البورسلين، ثبت لاحقاً أنها تعود لأوراق شاي قديمة على الأرجح".
وتوصلت نتائج بيانات الدراسة أن بقايا الشاي تحتوي على مستويات منخفضة أو شبه معدومة من مادتي الكافيين والثيانين، مرجحين أن هاتين المادتين قابلتان للذوبان في الماء بسهولة، ما جعل الباحثون يستنتجون أن عينات الشاي المكتشفة هي بقايا شاي تركها القدماء بعد غليه.
وأشارت الوكالة الصينية إلى هذا الكشف دليل مادي على أصل ثقافة الشاي الصيني التي تعود إلى بداية فترة الدولة (475-221 ق.م)، أي من 453 ق.م إلى 410 ق.م.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الكشف يُطيل عمر المشروبات، التي تناولتها دراسات سابقة، لأكثر من 300 عام.
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