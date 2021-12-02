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موسكو ترى ضرورة وجود تواصل بين بوتين وبايدن في المستقبل القريب
موسكو ترى ضرورة وجود تواصل بين بوتين وبايدن في المستقبل القريب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بحدوث تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في الأيام المقبلة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:03+0000
2021-12-02T13:03+0000
روسيا
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الخارجية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، عبر قناة "روسيا 1": "أتمنى أن يتم تواصل بين الرئيسين في الأيام القادمة".وفي السياق أشار ريابكوف إلى عدم وجود تاريخ محدد للقاء وقال:وأشار ريابكوف إلى "وجود تعليمات للفرق من أجل العمل على الاستقرار وعدم تأزم الوضع".ُيذكر أن مدينة جنيف استضافت أول قمة بين بوتين وبايدن في 16 حزيران/يونيو الماضي، وذلك عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة. واتفف حينها الزعيمان على اتخاذ عدد من إجراءات تطبيع العلاقات بين البلدين وتخفيف حدة التوتر بينهما.وأعلن الرئيسان، في بيان مشترك، إطلاق حوار ثنائي، جوهري ونشط، حول الاستقرار الاستراتيجي؛ مؤكدين تمسك بلديها بضرورة منع نشوب حرب نووية.
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روسيا, العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الخارجية الروسية, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو ترى ضرورة وجود تواصل بين بوتين وبايدن في المستقبل القريب

13:03 GMT 02.12.2021
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بحدوث تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في الأيام المقبلة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، عبر قناة "روسيا 1": "أتمنى أن يتم تواصل بين الرئيسين في الأيام القادمة".
وفي السياق أشار ريابكوف إلى عدم وجود تاريخ محدد للقاء وقال:

سأقول على الفور أن التاريخ لم يتم الاتفاق عليه بعد، هناك صعوبات في مواءمة روزنامة الزعيمين، لكن التواصل ضروري للغاية، نحن لدينا مشاكل مضاعفة.

وأشار ريابكوف إلى "وجود تعليمات للفرق من أجل العمل على الاستقرار وعدم تأزم الوضع".
ُيذكر أن مدينة جنيف استضافت أول قمة بين بوتين وبايدن في 16 حزيران/يونيو الماضي، وذلك عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة. واتفف حينها الزعيمان على اتخاذ عدد من إجراءات تطبيع العلاقات بين البلدين وتخفيف حدة التوتر بينهما.
وأعلن الرئيسان، في بيان مشترك، إطلاق حوار ثنائي، جوهري ونشط، حول الاستقرار الاستراتيجي؛ مؤكدين تمسك بلديها بضرورة منع نشوب حرب نووية.
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