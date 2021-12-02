نجم ليفربول يرد بموجة من الضحك بعد سؤاله عن المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية

جاء ذلك عندما سأله مراسل "أمازون برايم" عن حصوله على المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية التي أقيمت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2021، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في أوربا، حيث أطلق صلاح ضحكة خفيفة واستمر في ذلك وهو يهز رأسه، ثم قال مرتين: "ليس لدي أي تعليق"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وعندما أخبر المراسل صلاح بأنه يشعر بأن العام المقبل سيكون أفضل له إذا استمر في تسجيل الأهدف، أجاب اللاعب الدولي المصري: "آمل ذلك، لكن لا أحد يعرف، شكرًا لك".وأشاد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، الذي حُرم هو نفسه بشكل مثير للجدل من الحصول على الكرة الذهبية في عام 2003، رفض صلاح الخوض في موضوع الجائزة.وقال هنري إن "ما يفعله (تعليق صلاح على الكرة الذهبية) هو السماح للعبة كرة القدم بالحديث عنه"، وإنه من غير المجدي الخوض في هذا الأمر لأن صلاح سوف يحصل على ما يستحقه في نهاية المطاف.فيما أفصح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى الممتاز عن شهر أيلول/ سبتمبر عن أمنيته بالقول: "هدفي الأول هو الفوز بشيء مع النادي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وآمل كلاهما. هذا هو الهدف الرئيسي لأي شخص".وأشارت الصحيفة بأن رد فعل صلاح -الذي من المقرر أن تنتهي صفقته في آنفيلد في صيف 2023- إزاء نتائج الكرة الذهبية لم تمنعه من تحقيق فوز ساحق 4 - 1على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك.وكان اللاعب المصري البالغ من العمر 29 عامًا، قد سجل حتى الآن 19 هدفًا في جميع مبارايات هذا الموسم، متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 21-22 بـ 13 هدفا آخرها هدفين أمام إيفرتون.
رد نجم ليفربول محمد صلاح عند سؤاله عن حصوله على المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية بموجة من الضحك ومن ثم أتبعها بـ "لا تعليق".
جاء ذلك عندما سأله مراسل "أمازون برايم" عن حصوله على المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية التي أقيمت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2021، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في أوربا، حيث أطلق صلاح ضحكة خفيفة واستمر في ذلك وهو يهز رأسه، ثم قال مرتين: "ليس لدي أي تعليق"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعندما أخبر المراسل صلاح بأنه يشعر بأن العام المقبل سيكون أفضل له إذا استمر في تسجيل الأهدف، أجاب اللاعب الدولي المصري: "آمل ذلك، لكن لا أحد يعرف، شكرًا لك".
وأشاد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، الذي حُرم هو نفسه بشكل مثير للجدل من الحصول على الكرة الذهبية في عام 2003، رفض صلاح الخوض في موضوع الجائزة.
وقال هنري إن "ما يفعله (تعليق صلاح على الكرة الذهبية) هو السماح للعبة كرة القدم بالحديث عنه"، وإنه من غير المجدي الخوض في هذا الأمر لأن صلاح سوف يحصل على ما يستحقه في نهاية المطاف.
فيما أفصح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى الممتاز عن شهر أيلول/ سبتمبر عن أمنيته بالقول: "هدفي الأول هو الفوز بشيء مع النادي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وآمل كلاهما. هذا هو الهدف الرئيسي لأي شخص".
وأشارت الصحيفة بأن رد فعل صلاح -الذي من المقرر أن تنتهي صفقته في آنفيلد في صيف 2023- إزاء نتائج الكرة الذهبية لم تمنعه من تحقيق فوز ساحق 4 - 1على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك.
وكان اللاعب المصري البالغ من العمر 29 عامًا، قد سجل حتى الآن 19 هدفًا في جميع مبارايات هذا الموسم، متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 21-22 بـ 13 هدفا آخرها هدفين أمام إيفرتون.