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وزيرة بلغارية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح
وزيرة بلغارية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح
صرحت وزيرة الاقتصاد البلغارية، دانييلا فيزييفا، اليوم الخميس، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:00+0000
2021-12-02T13:00+0000
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جاء ذلك في أعقاب استقبال وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها بحضور سفير بلغاريا في القاهرة.بدأ الاجتماع بمقدمة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بما تحتويه المنطقة من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية وخدمات متعددة مقدمة، وأوضح جمال الدين أهمية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل على المستوى الإقليمي والعالمي، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ودعت دانييلا إلى التعاون مع المنطقة الاقتصادية في كثير من المجالات، كما دارت مباحثات كثيرة حول الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والكهربائية، وخاصة البطاريات الإلكترونية.من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المنطقة من المشروعات القومية الضخمة، كونها من أولويات القيادة السياسية في مصر، بالإضافة إلى قدرتها على جذب الاستثمارات والتعاون مع مختلف الشركات والحكومات.وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تستهدف شركات دولية وصناعات محددة في بعض الدول لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لها.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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وزيرة بلغارية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح

13:00 GMT 02.12.2021
© Suez Canal Authorityمحاولات تعويم السفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس
محاولات تعويم السفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Suez Canal Authority
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صرحت وزيرة الاقتصاد البلغارية، دانييلا فيزييفا، اليوم الخميس، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح.
جاء ذلك في أعقاب استقبال وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها بحضور سفير بلغاريا في القاهرة.
بدأ الاجتماع بمقدمة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بما تحتويه المنطقة من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية وخدمات متعددة مقدمة، وأوضح جمال الدين أهمية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل على المستوى الإقليمي والعالمي، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
من جانبها أعربت الوزيرة البلغارية عن اهتمام بلادها بالتعامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى "أن الدول بحاجة إلى التكامل فيما بينها، كما أشادت باهتمام الدولة المصرية "بالاستثمار والتطور السريع الذي تشهده المنطقة الاقتصادية للقناة، كل هذا يشير إلى أنها تتحرك بخطى ثابتة على الطريق الصحيح"، على حد تعبيرها.
ودعت دانييلا إلى التعاون مع المنطقة الاقتصادية في كثير من المجالات، كما دارت مباحثات كثيرة حول الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والكهربائية، وخاصة البطاريات الإلكترونية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المنطقة من المشروعات القومية الضخمة، كونها من أولويات القيادة السياسية في مصر، بالإضافة إلى قدرتها على جذب الاستثمارات والتعاون مع مختلف الشركات والحكومات.
وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تستهدف شركات دولية وصناعات محددة في بعض الدول لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لها.
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