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https://arabic.sputniknews.com/20211202/وزير-الدفاع-التركي-لقاء-بوتين-وأردوغان-وسع-دائرة-الاتصالات-بين-البلدين-على-الساحة-السورية-1053481124.html
وزير الدفاع التركي: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات بين البلدين على الساحة السورية
وزير الدفاع التركي: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات بين البلدين على الساحة السورية
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الاتصالات مع روسيا على الساحة السورية أصبحت أسهل بعد اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:19+0000
2021-12-02T13:19+0000
2021-12-02T13:19+0000
روسيا
العالم
تركيا
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وقال أكار في مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية: "نحن نواصل اتصالاتنا مع روسيا والاتصالات مع الجانب الروسي على الساحة السورية باتت أسهل بعد اللقاء بين بوتين وأردوغان".وأوضح أكار أن حالات انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية تضاءلت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن بلاده تتحرك في سوريا وفق ما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة مع روسيا والولايات المتحدة.وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش التركي سينفذ عملية عسكرية في سوريا، قال وزير الدفاع: "نواصل كفاحنا ضد الإرهابيين من خلال الرد بالمثل على اعتداءاتهم".يذكر أن اللقاء بين أردوغان وبوتين كان تم عقده في مدينة سوتشي الروسية في أواخر أيلول / سبتمبر، حيث ركزت المحادثات على عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الصراع الدائر في سوريا.
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روسيا, العالم, تركيا
وزير الدفاع التركي: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات بين البلدين على الساحة السورية
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الاتصالات مع روسيا على الساحة السورية أصبحت أسهل بعد اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أكار في مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية: "نحن نواصل اتصالاتنا مع روسيا والاتصالات مع الجانب الروسي على الساحة السورية باتت أسهل بعد اللقاء بين بوتين وأردوغان".
وأوضح أكار أن حالات انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية تضاءلت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن بلاده تتحرك في سوريا وفق ما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة مع روسيا والولايات المتحدة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش التركي سينفذ عملية عسكرية في سوريا، قال وزير الدفاع: "نواصل كفاحنا ضد الإرهابيين من خلال الرد بالمثل على اعتداءاتهم".
يذكر أن اللقاء بين أردوغان وبوتين كان تم عقده في مدينة سوتشي الروسية في أواخر أيلول / سبتمبر، حيث ركزت المحادثات على عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الصراع الدائر في سوريا.