https://arabic.sputniknews.com/20211202/وكالة-الطاقة-الذرية-إيران-لم-تصل-إلى-المستوى-المطلوب-لصنع-سلاح-نووي-1053491935.html

وكالة الطاقة الذرية: إيران لم تصل إلى المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي

وكالة الطاقة الذرية: إيران لم تصل إلى المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن إيران لم تصل إلى المستوى المطلوب في تخصيب اليورانيوم لصنع سلاح نووي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T18:34+0000

2021-12-02T18:34+0000

2021-12-02T18:34+0000

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وقال غروسي لشبكة "CNN"، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد كل مكان تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم".وأضاف: "إنهم يخصبون 5% و20% و60% لكن ليس 90%".لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أن رفض طهران وصول الوكالة إلى بعض منشآتها النووية قد يكون له تأثير على المفاوضات النووية الجارية.وأوضح أنه "لكي تمضي هذه المفاوضات بسلاسة، يجب أن تكون الوكالة قادرة على إخبار الجميع أننا نرى ما يجري وليس هناك سبب للقلق".ولفت إلى أن إيران منعت الوكالة من الوصول إلى ورشة أجهزة الطرد المركزي.يأتي ذلك تزامنا مع إجراء جولة جديدة من محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية بشأن الاتفاق النووي.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

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