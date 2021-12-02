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https://arabic.sputniknews.com/20211202/وكالة-وزير-الإعلام-اللبناني-يستقيل-غدا-1053493074.html
إعلام: قرداحي يتجه للاستقالة غدا وماكرون تعهد بإقناع السعودية بإنهاء مقاطعة لبنان
إعلام: قرداحي يتجه للاستقالة غدا وماكرون تعهد بإقناع السعودية بإنهاء مقاطعة لبنان
أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الخميس، أن وزير الإعلام اللبناني يتجه إلى تقديم استقالته غد الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T19:36+0000
2021-12-02T20:06+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته يوم الجمعة، كما قالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأربعاء. وأضافت "الجديد" أن ذلك القرار يعد استجابة لطلب فرنسي لحل الأزمة قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.ويأتي ذلك في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.كما رجحت صحيفة "النهار" إقدام قرداحي على الاستقالة تزامنا مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قيادات خليجية.ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي رفيع أن الرئيس ماكرون سيحاول إقناع قيادات الخليج بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته.وتابع المصدر أن فرنسا تكرر باستمرار للجانب السعودي أنه ليس هناك جدوى من ترك لبنان لـ"حزب الله"، على حد قوله.وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/صحيفة-ميقاتي-ينقل-إلى-قرداحي-طلبا-فرنسيا-قبل-زيارة-ماكرون-إلى-السعودية-1053463412.html
https://arabic.sputniknews.com/20211119/باسيل-استقالة-قرداحي-ليست-رضوخا-وعليه-أن-يفعل-إن-كان-ذلك-لمصلحة-لبنان-1050746764.html
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم

إعلام: قرداحي يتجه للاستقالة غدا وماكرون تعهد بإقناع السعودية بإنهاء مقاطعة لبنان

19:36 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 20:06 GMT 02.12.2021)
© AFP 2021 / ANWAR AMROوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الخميس، أن وزير الإعلام اللبناني يتجه إلى تقديم استقالته غد الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته يوم الجمعة، كما قالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأربعاء.
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
صحيفة: ميقاتي ينقل إلى قرداحي طلبا فرنسيا قبل زيارة ماكرون إلى السعودية
06:24 GMT
وأضافت "الجديد" أن ذلك القرار يعد استجابة لطلب فرنسي لحل الأزمة قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.
ويأتي ذلك في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.
كما رجحت صحيفة "النهار" إقدام قرداحي على الاستقالة تزامنا مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قيادات خليجية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي رفيع أن الرئيس ماكرون سيحاول إقناع قيادات الخليج بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته.
وأضاف المصدر أن ماكرون كان التقى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في غلاسكو، ووعده أنه سيحاول إقناع القيادة السعودية بالعودة عن القرار بمقاطعة لبنان، ناصحا بأنه من الأفضل أن يخرج بهدوء الوزير الذي سبب المشكلة.
وتابع المصدر أن فرنسا تكرر باستمرار للجانب السعودي أنه ليس هناك جدوى من ترك لبنان لـ"حزب الله"، على حد قوله.
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
باسيل: استقالة قرداحي ليست رضوخا وعليه أن يفعل إن كان ذلك لمصلحة لبنان
19 نوفمبر, 06:39 GMT
وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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