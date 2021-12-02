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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/9-إصدارات-من-بنادق-كلاشينكوف-الروسية-في-إيديكس-2021صور-1053466616.html
9 إصدارات من بنادق كلاشينكوف الروسية في "إيديكس 2021"...صور
9 إصدارات من بنادق كلاشينكوف الروسية في "إيديكس 2021"...صور
تمثل بنادق كلاشينكوف الروسية واحدة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ويتم عرض عدة نسخ منها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T08:38+0000
2021-12-02T08:38+0000
إيديكس 2021
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ورصدت "سبوتنيك" عددا من نسخ بنادق كلاشينكوف الهجومية بالصور خلال جولة داخل الجناح الروسي في معرض "إيديكس 2021".البندقية "إيه كيه - 104"هي بندقية هجومية تمثل نسخة مطورة من عائلة كلاشينكوف وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).البندقية "إيه كيه - 204"نسخة مطورة من بندقية كلاشينكوف "إيه كيه - 47" الهجومية وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).البندقية "إيه كيه - 103"هي بندقية هجومية روسية من عائلة بنادق كلاشينكوف وتستخدم طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم)، المستخدمة في النسخة الأولى من عائلة كلاشينكوف.البندقية "إيه كيه - 203"تنتمي البندقية إلى عائلة كلاشينكوف وهي بندقية هجومية تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).البندقية "إيه كيه - 15"هي نسخة مطورة من بندقية كلاشينكوف الأسطورية "إيه كيه - 47"، وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).البندقية "إيه كيه - 101"هي بندقية هجومية مزودة بقاذف قنابل تنتمي إلى عائلة بنادق كلاشينكوف الهجومية الروسية، لكنها تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".البندقية "إيه كيه - 201"هي بندقية هجومية روسية من عائلة كلاشينكوف، لكنها تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 ملم)، التي تستخدمها "الناتو".البندقية "إيه كيه - 102"تنتمي هذه البندقية إلى عائلة بنادق كلاشينكوف الهجومية، لكنها تستخدم طلقات نارية عيار (45 * 5.56 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمالي الأطلسي "الناتو".البندقية "إيه كيه - 202"تنتمي هذه البندقية إلى عائلة البنادق الهجومية التي تصنعها شركة كلاشينكوف الروسية، لكنها تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) وهي ذات الطلقات التي تستخدمها قوات "الناتو".يذكر أن معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" انطلق الاثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن يختتم فعالياته، اليوم الخمس، بعد مشاركة دولية واسعة شملت نحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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9 إصدارات من بنادق كلاشينكوف الروسية في "إيديكس 2021"...صور

08:38 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 101"
البندقية إيه كيه - 101 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تمثل بنادق كلاشينكوف الروسية واحدة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ويتم عرض عدة نسخ منها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021".
ورصدت "سبوتنيك" عددا من نسخ بنادق كلاشينكوف الهجومية بالصور خلال جولة داخل الجناح الروسي في معرض "إيديكس 2021".

البندقية "إيه كيه - 104"

هي بندقية هجومية تمثل نسخة مطورة من عائلة كلاشينكوف وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 104"
البندقية إيه كيه - 104 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 104"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 204"

نسخة مطورة من بندقية كلاشينكوف "إيه كيه - 47" الهجومية وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 204"
البندقية إيه كيه - 204 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 204"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 103"

هي بندقية هجومية روسية من عائلة بنادق كلاشينكوف وتستخدم طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم)، المستخدمة في النسخة الأولى من عائلة كلاشينكوف.
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 103"
البندقية إيه كيه - 103 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 103"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 203"

تنتمي البندقية إلى عائلة كلاشينكوف وهي بندقية هجومية تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 203"
البندقية إيه كيه - 203 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 203"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 15"

هي نسخة مطورة من بندقية كلاشينكوف الأسطورية "إيه كيه - 47"، وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 15"
البندقية إيه كيه - 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 15"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 101"

هي بندقية هجومية مزودة بقاذف قنابل تنتمي إلى عائلة بنادق كلاشينكوف الهجومية الروسية، لكنها تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 101"
البندقية إيه كيه - 101 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 101"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 201"

هي بندقية هجومية روسية من عائلة كلاشينكوف، لكنها تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 ملم)، التي تستخدمها "الناتو".
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 201"
البندقية إيه كيه - 201 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 201"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 102"

تنتمي هذه البندقية إلى عائلة بنادق كلاشينكوف الهجومية، لكنها تستخدم طلقات نارية عيار (45 * 5.56 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمالي الأطلسي "الناتو".
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 102"
البندقية إيه كيه - 102 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 102"
© Sputnik . Alaa El-Motery

البندقية "إيه كيه - 202"

تنتمي هذه البندقية إلى عائلة البنادق الهجومية التي تصنعها شركة كلاشينكوف الروسية، لكنها تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) وهي ذات الطلقات التي تستخدمها قوات "الناتو".
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 202"
البندقية إيه كيه - 202 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
البندقية "إيه كيه - 202"
© Sputnik . Alaa El-Motery
يذكر أن معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" انطلق الاثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن يختتم فعالياته، اليوم الخمس، بعد مشاركة دولية واسعة شملت نحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.
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