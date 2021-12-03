https://arabic.sputniknews.com/20211203/أفضل-الأطعمة-للمساعدة-في-تقليل-انتفاخ-البطن-1053502711.html

أفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل انتفاخ البطن

أفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل انتفاخ البطن

الانتفاخ هو زيادة في حجم البطن وعادة ما يكون مصحوبًا بالألم والامتلاء. يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب العديد من العوامل من عسر الهضم إلى أمراض الجهاز الهضمي... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T08:49+0000

2021-12-03T08:49+0000

2021-12-03T08:49+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/92/1041159259_240:0:1682:811_1920x0_80_0_0_704e2fcaec80417697d6fff2227c1947.jpg

يمكن أن تساعد الأدوية الخاصة في تقليل الانتفاخ، ولكن إذا لم تكن مستعدًا أو قادرًا على تناول الحبوب، فيمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تقليل الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، بحسب موقع "ريدوس".الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماءفي بعض الأحيان، ترتبط مشاكل الجهاز الهضمي والانتفاخ بالجفاف الشائع. لذلك، يمكن أن يقلل الماء العادي والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء من الانتفاخ وتخفيف آلام البطن. يوجد الكثير من الماء في الخيار والطماطم والكرفس والبطيخ والبرتقال. الشيء الرئيسي هو عدم تناول الكثير من هذه الأطعمة: فهي تملأ المعدة بسرعة ويمكن أن تسبب الشعور بالثقل.أطعمة الأليافالأطعمة التي تحتوي على الألياف (الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وما إلى ذلك)، يمكن أن تتعامل مع الانتفاخ، ولكن فقط إذا كنت لا تفرط في ذلك. تساعد الألياف الغذائية على تحسين الهضم، ولكن بكميات كبيرة يمكن أن تسبب الغازات والتشنجات والإسهال.الأطعمة المخمرةالأطعمة المخمرة مثل الكفير واللبن ومخلل الملفوف وصلصة الصويا غنية بالبروبيوتيك - البكتيريا المفيدة التي تدعم صحة الأمعاء. يمكن أن تقلل البروبيوتيك من الانتفاخ عن طريق المساعدة في نقل الفضلات عبر الجهاز الهضمي بسرعة أكبر.أغذية البوتاسيوميحدث الانتفاخ في بعض الحالات بسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم (الملح)، والتي يمكن أن تقلل من نسبة البوتاسيوم. لذلك، يمكن للأطعمة الغنية بهذه المغذيات أن تساعد في تقليل الشعور المزعج بالانتفاخ. يوجد الكثير من البوتاسيوم في المشمش المجفف والموز والبطاطا الحلوة والأفوكادو.النعناع والزنجبيلكوب من الشاي بالنعناع أو مشروب بالزنجبيل لا يخفف الانتفاخ جيدًا فحسب، بل يخفف أيضًا من الغثيان، ويهدئ الصداع. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من حرقة متكررة، فمن الأفضل عدم تناول الزنجبيل والنعناع.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع