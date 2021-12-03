أفضل جرارة مدرعة في العالم تساعد الآخرين وتدافع عن النفس

وتم تجهيزها بالمعدات والأدوات المناسبة ومنها آلة الجرّ التي تبلغ قوتها 40000 كيلوغرام قوة، والحبل الذي يبلغ طوله 200 متر، والمرفاع الذي تبلغ حمولته 30 طنّا، ولها ذراع يمكنه رفع ما يزن 1500 كيلوغرام.ويقودها طاقم متكوّن من 3 أشخاص. وتتسع كابينة قيادتها لـ3 أشخاص آخرين.وتزن الجرارة المدرعة "تي-16"، 57 طنّا. تبلغ قوة محركها 1500 قوة حصانية، ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ600 كيلومتر. وتحمل الجرارة سلاحا للدفاع عن النفس هو المدفع الرشاش "كورد" عيار 12.7 ملم.ويعتبر الخبراء العسكريون أن جرارة "تي-16" أفضل آلية من نوعها في العالم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء موردوفيا.
لا تتمتع آلية "تي-16" التي تنتمي إلى عائلة المدرعات الروسية المعروفة باسم "أرماتا" بنفس الشهرة التي نالتها "شقيقتها" دبابة "تي-14"، ولكنها تضطلع بدور مهم جدا في ساحة القتال، حيث تقوم بإجلاء الدبابات والآليات العسكرية الأخرى المعطوبة أو تقوم بإصلاحها.
وتم تجهيزها بالمعدات والأدوات المناسبة ومنها آلة الجرّ التي تبلغ قوتها 40000 كيلوغرام قوة، والحبل الذي يبلغ طوله 200 متر، والمرفاع الذي تبلغ حمولته 30 طنّا، ولها ذراع يمكنه رفع ما يزن 1500 كيلوغرام.