تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/أفضل-جرارة-مدرعة-في-العالم-تساعد-الآخرين-وتدافع-عن-النفس-1053498624.html
أفضل جرارة مدرعة في العالم تساعد الآخرين وتدافع عن النفس
أفضل جرارة مدرعة في العالم تساعد الآخرين وتدافع عن النفس
لا تتمتع آلية "تي-16" التي تنتمي إلى عائلة المدرعات الروسية المعروفة باسم "أرماتا" بنفس الشهرة التي نالتها "شقيقتها" دبابة "تي-14"، ولكنها تضطلع بدور مهم جدا... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T06:59+0000
2021-12-03T06:59+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102473/58/1024735842_0:17:1160:670_1920x0_80_0_0_336b10d878bba19ec16c6b327f0e0748.jpg
وتم تجهيزها بالمعدات والأدوات المناسبة ومنها آلة الجرّ التي تبلغ قوتها 40000 كيلوغرام قوة، والحبل الذي يبلغ طوله 200 متر، والمرفاع الذي تبلغ حمولته 30 طنّا، ولها ذراع يمكنه رفع ما يزن 1500 كيلوغرام.ويقودها طاقم متكوّن من 3 أشخاص. وتتسع كابينة قيادتها لـ3 أشخاص آخرين.وتزن الجرارة المدرعة "تي-16"، 57 طنّا. تبلغ قوة محركها 1500 قوة حصانية، ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ600 كيلومتر. وتحمل الجرارة سلاحا للدفاع عن النفس هو المدفع الرشاش "كورد" عيار 12.7 ملم.ويعتبر الخبراء العسكريون أن جرارة "تي-16" أفضل آلية من نوعها في العالم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء موردوفيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102473/58/1024735842_122:0:1039:688_1920x0_80_0_0_f24e6b8c1064f673b0861d0e0b39685f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

أفضل جرارة مدرعة في العالم تساعد الآخرين وتدافع عن النفس

06:59 GMT 03.12.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة "تي-14 أرماتا"
دبابة تي-14 أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
لا تتمتع آلية "تي-16" التي تنتمي إلى عائلة المدرعات الروسية المعروفة باسم "أرماتا" بنفس الشهرة التي نالتها "شقيقتها" دبابة "تي-14"، ولكنها تضطلع بدور مهم جدا في ساحة القتال، حيث تقوم بإجلاء الدبابات والآليات العسكرية الأخرى المعطوبة أو تقوم بإصلاحها.
وتم تجهيزها بالمعدات والأدوات المناسبة ومنها آلة الجرّ التي تبلغ قوتها 40000 كيلوغرام قوة، والحبل الذي يبلغ طوله 200 متر، والمرفاع الذي تبلغ حمولته 30 طنّا، ولها ذراع يمكنه رفع ما يزن 1500 كيلوغرام.
ويقودها طاقم متكوّن من 3 أشخاص. وتتسع كابينة قيادتها لـ3 أشخاص آخرين.
وتزن الجرارة المدرعة "تي-16"، 57 طنّا. تبلغ قوة محركها 1500 قوة حصانية، ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ600 كيلومتر. وتحمل الجرارة سلاحا للدفاع عن النفس هو المدفع الرشاش "كورد" عيار 12.7 ملم.
ويعتبر الخبراء العسكريون أن جرارة "تي-16" أفضل آلية من نوعها في العالم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء موردوفيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:26 GMTإعلام: ارتفاع أسعار النفط
07:54 GMTالتضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات ويتجاوز نسبة 21%
07:53 GMTقرار أردني بإلغاء جميع الحفلات الغنائية في العاصمة عمان
07:52 GMTعقيد أمريكي متقاعد يقيم فعالية الصاروخ الروسي "إر-37"
07:48 GMTرئيس الموساد: نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل
07:45 GMTسيف الإسلام القذافي يشكر قضاة ليبيا على قبول طعنه ضد قرار مفوضية الانتخابات
07:28 GMTصندوق الاستثمار الروسي: العوائق التي تحول دون الموافقة على "سبوتنيك-V" في منظمة الصحة ليست كبيرة
07:25 GMTرئيس الأركان الأمريكي: قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا
07:24 GMTجدل في تونس بعد تغيير قيس سعيد تاريخ الاحتفال بالثورة
07:02 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق: المشروع النووي الإيراني يجب وقفه بأسرع وقت ممكن
06:59 GMTأفضل جرارة مدرعة في العالم تساعد الآخرين وتدافع عن النفس
06:55 GMTقرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح
06:51 GMTصندوق النقد: عام 2022 سيكون أكثر صعوبة وبعض الدول قد تواجه انهيارا اقتصاديا
06:49 GMTهل تشمل مباحثات فيينا التفاوض بشأن قدرات إيران الصاروخية والدفاعية
06:39 GMTالاتحاد الأوروبي يمنع رعايا دولتين من "السفر غير الضروري" إليه... إحداهما عربية
06:33 GMTكسوف الشمس سوف يغرق القارة القطبية الجنوبية في الظلام لمدة دقيقتين
06:16 GMTاختبار بندقية مضادة للقنص... فيديو
05:22 GMTما الذي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول دون دواء
05:12 GMTنقص هذا الفيتامين مرتبط بمرض السكري
04:44 GMTدراسة: احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19 أعلى 3 مرات في حال سلالة أوميكرون