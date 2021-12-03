https://arabic.sputniknews.com/20211203/أنصار-الله-تنتقد-حماقة-السعودية-ظهرت-صغيرة-وقرداحي-كان-الكبير-1053519255.html

"أنصار الله" تنتقد "حماقة السعودية": ظهرت صغيرة وقرداحي كان الكبير

"أنصار الله" تنتقد "حماقة السعودية": ظهرت صغيرة وقرداحي كان الكبير

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، إن المملكة العربية السعودية ظهرت صغيرة في الأزمة مع لبنان، فيما كان الوزير اللبناني جورج قرداحي... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T14:52+0000

2021-12-03T14:52+0000

2021-12-03T14:52+0000

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وأضاف عبد السلام في تغريدة له، اليوم الجمعة، أن "العدوان على اليمن لن يستمر للأبد ودول العدوان بحماقتها قد تجنت كثيرا على الوزير قرداحي وذهبت السعودية كما هو طبعها في الخصومة لتعادي عبثا كل لبنان".وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد أعلن تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".وأضاف أنه قرر التخلي عن منصبه الوزاري والاستمرار في خدمة لبنان من أي موقع أو منصب.واندلعت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.كما رجحت صحيفة "النهار" إقدام قرداحي على الاستقالة تزامنا مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قيادات خليجية.ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر فرنسي رفيع أن الرئيس ماكرون سيحاول إقناع قيادات الخليج بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته.وأضاف المصدر أن ماكرون وعد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بأنه سيحاول إقناع القيادة السعودية بالعودة عن القرار بمقاطعة لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/رسميا-وزير-الإعلام-اللبناني-جورج-قرداحي-يعلن-استقالته-من-منصبه-1053508853.html

https://arabic.sputniknews.com/20211027/جورج-قرداحي-يرد-لأول-مرة-على-ضجة-تصريحاته-حول-الحرب-في-اليمن-1050544188.html

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