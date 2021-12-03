https://arabic.sputniknews.com/20211203/أوميكرون-يخنق-عائلات-أيرلندا-بعد-قيود-من-الحكومة-على-الحانات-والزيارات-العائلية-1053527884.html

"أوميكرون" يخنق عائلات أيرلندا بعد قيود من الحكومة على الحانات والزيارات العائلية

"أوميكرون" يخنق عائلات أيرلندا بعد قيود من الحكومة على الحانات والزيارات العائلية

أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم الجمعة، أنها ستطبق قيودا جديدة صارمة على قطاع الضيافة والزيارات العائلية في محاولة لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T21:39+0000

2021-12-03T21:39+0000

2021-12-03T21:39+0000

فيروس كورونا

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يأتي ذلك بعد أن قال مسؤولون إن من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة أوميكرون في مزيد من الضغط على القطاع الصحي.ومنذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني تسجل أيرلندا إصابات تقترب أعدادها من الأرقام القياسية رغم أن 91 في المئة من السكان المؤهلين للتطعيم، وهم فوق سن 12 عاما، تلقوا تطعيما كاملا.ومعدل الوفيات بالمرض أقل بكثير مما كان عليه في الموجات الأولى من الجائحة، كما أن هناك استقرارا في أعداد الإصابات. لكن المسؤولين الصحيين قلقون من أن سلالة أوميكرون يمكن أن تتسبب في زيادة كبيرة في أعداد الإصابات المرتفعة بالفعل رغم أن الأعداد كبيرة بالفعل.وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في كلمة بثها التلفزيون، "إذا اشتد أوميكرون وإذا كان أكثر عدوى فإن إمكانية حدوث أزمة كبيرة جدا بادية للعيان"، وفقا لرويترز. وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى التاسع من يناير/كانون الثاني ستعمل الأماكن المغلقة بنصف طاقة استيعابها، وهو إجراء يقول الوكلاء إنه "سيجعل الحفلات الموسيقية غير مربحة".وقالت الحكومة إن "الحانات والمطاعم التي خضعت لمستويات متعددة من القيود منذ بدء الجائحة لن تستقبل أكثر من ستة أفراد. وأضافت أنه يجب على الناس ألا يستقبلوا في منازلهم زوارا إلا من ثلاث أسر أخرى كحد أقصى.وفرضت الإجراءات الجديدة غلق النوادي الليلية التي فتحت أبوابها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول منذ 18 شهرا.

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