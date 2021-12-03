إسرائيل تقرر حظر رحلات طائرات "إف 15"... بسبب واقعة اضطرارية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أعلن عن حظره لرحلات طيران "إف 15"، على خلفية هبوط اضطراري لطائرة من النوع نفسه، جنوبي البلاد.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 15"، قامت بعملية هبوط اضطراري، اليوم الجمعة، بعد تعرض إحدى العجلات لعطل فني، دون إصابة طياريها، وذلك خلال إجراء تدريبات عسكرية روتينية، حينما لاحظ طاقم الطائرة وجود عطل فني في إحدى عجلات الطائرة، حيث لم تفتح كما هو مطلوب.وأوضحت الإذاعة العبرية أن طاقم الطائرة أو المقاتلة الإسرائيلية نجح في الهبوط الاضطراري بعجلتين من عجلات الطائرة الثلاث، في وقت هرعت الأطقم الطبية والإنقاذية إلى مكان الحادث، وتم نقل الطيارين إلى المستشفى، مع الإشارة إلى تعرض الطائرة لأضرار.وفور وقوع الحادثة، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، حظر رحلات المقاتلات من هذا النوع "إف 15"، باستثناء الأنشطة العملياتية.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 15"، قامت بعملية هبوط اضطراري، اليوم الجمعة، بعد تعرض إحدى العجلات لعطل فني، دون إصابة طياريها، وذلك خلال إجراء تدريبات عسكرية روتينية، حينما لاحظ طاقم الطائرة وجود عطل فني في إحدى عجلات الطائرة، حيث لم تفتح كما هو مطلوب.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن طاقم الطائرة أو المقاتلة الإسرائيلية نجح في الهبوط الاضطراري بعجلتين من عجلات الطائرة الثلاث، في وقت هرعت الأطقم الطبية والإنقاذية إلى مكان الحادث، وتم نقل الطيارين إلى المستشفى، مع الإشارة إلى تعرض الطائرة لأضرار.
وفور وقوع الحادثة، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، حظر رحلات المقاتلات من هذا النوع "إف 15"، باستثناء الأنشطة العملياتية.