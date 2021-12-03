إصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور
09:01 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 09:06 GMT 03.12.2021)
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAأفراد من شرطة الحدود الإسرائيلية يوجهون أسلحتهم إلى المتظاهرين الفلسطينيين خلال احتجاج على قرار الولايات المتحدة بشأن المستوطنات اليهودية في الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس لشرطيين إسرائيليين في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن فلسطينيين اثنين قاما بعملية دهس بسيارتهما لشرطيين اثنين، خلال دورية في مدينة أم الفحم الفلسطينية، وأصيبا بجروح مختلفة.
פיגוע דריסה באום אל פאחם: רכב שפרץ מחסום משטרתי דרס שני לוחמיםhttps://t.co/PKj2uuxYbZ pic.twitter.com/Wtf7x7kGtN— MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) December 3, 2021
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد المنفذين لعملية الدهس قد قتل، وهو سائق السيارة، في حين وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، وأنه تم اعتقالهما عقب الحادث، مباشرة.
אירוע הדריסה באום אל-פחם: נקבע מותו של אחד החשודים@Adamfaraj14— גלצ (@GLZRadio) December 3, 2021
ويشار إلى أن مدينة أم الفحم العربية قد شهدت، مساء الخميس، إطلاق نار وإحراق متعمد وفوضى، على خلفية مقتل محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، وارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة في الداخل العربي، منذ بداية العام الحالي إلى 102 ضحية بينهم 15 امرأة.
המהומות באום אל פחם>>>https://t.co/4LDV6uw2uV— ישראל היום - הדף הרשמי (@IsraelHayomHeb) December 3, 2021
צילום: אנשי הדממה pic.twitter.com/ja4hW03mG1
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق نار كثيف في حي الأغبارية بالبلدة، وأشعلت النيران في العديد من المباني في انتقام واضح لمقتل الشاب، حيث تدفقت قوات غفيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث وكذلك فرق لمكافحة الحرائق.