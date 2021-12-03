تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/إصابة-شرطيين-إسرائيليين-بحادث-دهس-في-مدينة-أم-الفحم-فيديو-وصور-1053503391.html
إصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور
إصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس لشرطيين إسرائيليين في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:01+0000
2021-12-03T09:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/53/1043665393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdbfb582bb7ffea4c0091e797b0535d4.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن فلسطينيين اثنين قاما بعملية دهس بسيارتهما لشرطيين اثنين، خلال دورية في مدينة أم الفحم الفلسطينية، وأصيبا بجروح مختلفة.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد المنفذين لعملية الدهس قد قتل، وهو سائق السيارة، في حين وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، وأنه تم اعتقالهما عقب الحادث، مباشرة.ويشار إلى أن مدينة أم الفحم العربية قد شهدت، مساء الخميس، إطلاق نار وإحراق متعمد وفوضى، على خلفية مقتل محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، وارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة في الداخل العربي، منذ بداية العام الحالي إلى 102 ضحية بينهم 15 امرأة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق نار كثيف في حي الأغبارية بالبلدة، وأشعلت النيران في العديد من المباني في انتقام واضح لمقتل الشاب، حيث تدفقت قوات غفيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث وكذلك فرق لمكافحة الحرائق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/53/1043665393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28f836a0b923abea52333f08daaeb616.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور

09:01 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 09:06 GMT 03.12.2021)
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAأفراد من شرطة الحدود الإسرائيلية يوجهون أسلحتهم إلى المتظاهرين الفلسطينيين خلال احتجاج على قرار الولايات المتحدة بشأن المستوطنات اليهودية في الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
أفراد من شرطة الحدود الإسرائيلية يوجهون أسلحتهم إلى المتظاهرين الفلسطينيين خلال احتجاج على قرار الولايات المتحدة بشأن المستوطنات اليهودية في الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس لشرطيين إسرائيليين في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن فلسطينيين اثنين قاما بعملية دهس بسيارتهما لشرطيين اثنين، خلال دورية في مدينة أم الفحم الفلسطينية، وأصيبا بجروح مختلفة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد المنفذين لعملية الدهس قد قتل، وهو سائق السيارة، في حين وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، وأنه تم اعتقالهما عقب الحادث، مباشرة.
ويشار إلى أن مدينة أم الفحم العربية قد شهدت، مساء الخميس، إطلاق نار وإحراق متعمد وفوضى، على خلفية مقتل محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، وارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة في الداخل العربي، منذ بداية العام الحالي إلى 102 ضحية بينهم 15 امرأة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق نار كثيف في حي الأغبارية بالبلدة، وأشعلت النيران في العديد من المباني في انتقام واضح لمقتل الشاب، حيث تدفقت قوات غفيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث وكذلك فرق لمكافحة الحرائق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:59 GMTعربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو
09:57 GMTالسعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم
09:56 GMTوكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق
09:54 GMTاعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص
09:46 GMTبيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر
09:41 GMTهل تؤدي استقالة قرداحي إلى انفراجة في الأزمة بين لبنان ودول الخليج؟
09:40 GMTمصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون
09:30 GMTتداول صورة لاستقالة قرداحي... ومواقع لبنانية: غير صحيح
09:29 GMTإعلام: "موانئ دبي" العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي
09:27 GMTطالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
09:24 GMTالإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
09:22 GMTمدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية
09:03 GMTإيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بقيمة 10 مليارات دولار
09:03 GMTوزير البترول المصري يعلن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود... فيديو
09:01 GMTإصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور
09:00 GMTميشوستين يزور الإمارات في 3-4 ديسمبر ويشارك في "إكسبو 2020"
08:56 GMTمطار القاهرة الدولي يستقبل النسخة الأصلية لكأس الأمم الأفريقية
08:49 GMTأفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل انتفاخ البطن
08:47 GMTصاروخ فضائي روسي قابل لإعادة الاستخدام يتخذ شكل طائرة "درون"
08:45 GMTإسرائيل تعلن موعد إجراء أضخم مناورة عسكرية في تاريخها