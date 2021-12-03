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https://arabic.sputniknews.com/20211203/إصابة-6-مدنيين-بينهم-طفل-بغارة-جوية-لـ-التحالف-الدولي-على-ريف-إدلب-1053512783.html
إصابة 6 مدنيين بينهم طفل بغارة جوية لـ "التحالف الدولي" على ريف إدلب
إصابة 6 مدنيين بينهم طفل بغارة جوية لـ "التحالف الدولي" على ريف إدلب
أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل بغارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي على ريف إدلب الجنوبي. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:51+0000
2021-12-03T12:51+0000
العالم العربي
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وبحسب مصدر طبي لـ "سبوتنيك"، فإن 6 إصابات متفاوتة الخطورة وصلت إلى مستشفى إدلب، جراء إصابتهم بغارة جوية استهدفت سيارتهم على طريق عام (أريحا- المسطومة) جنوب المحافظة.من جهتها، كشفت مصادر محلية أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة مدنية دفع رباعي على طريق عام (أريحا- المسطومة)، مرجحة أن المستهدف هو أحد القياديين التابعين لتنظيم "حراس الدين" كان يستقل دراجة نارية تصادف مروره قرب سيارة العائلة.وأكدت المصادر أن القيادي المستهدف في تنظيم "حراس الدين"، تمكن من الفرار، فيما أصيب أفراد العائلة.وبين الحين والآخر، يقوم ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بعمليات اغتيال تستهدف قياديين في تنظيمات مصنفة كـ "أنصار التوحيد" أو"حراس الدين"، عبر طائرات دون طيار تقوم باستهداف مواقع لهم أو آليات يستقلونها، وذلك بالتنسيق مع مسلحي (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، الذي يقوم بتسريب معلومات وإحداثيات للتحالف المزعوم، وفق ما تؤكده مصادر محلية.ویتكون تنظیم "حراس الدین" من مقاتلین متشددین غالبيتهم الساحقة من العرب والأجانب، وكانوا أعلنوا عام 2016 إنشاء تنظیمهم الخاص محافظین على ولائهم لزعیم تنظيم "القاعدة" في أفغانستان، أیمن الظواهري.ویقود "حراس الدین" مجلس شورى یغلب علیه متطرفون من حملة الجنسیة الأردنیة، ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز.وفي 2018، قام التنظيم بدمج مقاتلین من "أنصار التوحید"، وهو الاسم الأحدث لتنظیم "جند الأقصى" المبایع لـ "داعش" (تنظیمات محظورة في روسیا)، ضمن مناطق سیطرته بریف إدلب، وأمن للمنحدرین منهم من جنسیات خلیجیة وعربیة وشمال أفریقیة مناطق استیطان خاصة بهم، فیما تم دمج "داعشیین" آخرین من "أنصار التوحید" ممن ینحدرون من آسیا الوسطى، على الجبهات التي یسیطر علیها "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" (مجموعات محظورة في روسیا) في ریفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقیة الشمال الشرقي، المتاخمین للحدود التركية.
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العالم العربي

إصابة 6 مدنيين بينهم طفل بغارة جوية لـ "التحالف الدولي" على ريف إدلب

12:51 GMT 03.12.2021
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / Robert Sullivan/Public domain
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أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل بغارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي على ريف إدلب الجنوبي.
وبحسب مصدر طبي لـ "سبوتنيك"، فإن 6 إصابات متفاوتة الخطورة وصلت إلى مستشفى إدلب، جراء إصابتهم بغارة جوية استهدفت سيارتهم على طريق عام (أريحا- المسطومة) جنوب المحافظة.
من جهتها، كشفت مصادر محلية أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة مدنية دفع رباعي على طريق عام (أريحا- المسطومة)، مرجحة أن المستهدف هو أحد القياديين التابعين لتنظيم "حراس الدين" كان يستقل دراجة نارية تصادف مروره قرب سيارة العائلة.
وأكدت المصادر أن القيادي المستهدف في تنظيم "حراس الدين"، تمكن من الفرار، فيما أصيب أفراد العائلة.
وبين الحين والآخر، يقوم ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بعمليات اغتيال تستهدف قياديين في تنظيمات مصنفة كـ "أنصار التوحيد" أو"حراس الدين"، عبر طائرات دون طيار تقوم باستهداف مواقع لهم أو آليات يستقلونها، وذلك بالتنسيق مع مسلحي (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، الذي يقوم بتسريب معلومات وإحداثيات للتحالف المزعوم، وفق ما تؤكده مصادر محلية.
ویتكون تنظیم "حراس الدین" من مقاتلین متشددین غالبيتهم الساحقة من العرب والأجانب، وكانوا أعلنوا عام 2016 إنشاء تنظیمهم الخاص محافظین على ولائهم لزعیم تنظيم "القاعدة" في أفغانستان، أیمن الظواهري.
ویقود "حراس الدین" مجلس شورى یغلب علیه متطرفون من حملة الجنسیة الأردنیة، ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز.
وفي 2018، قام التنظيم بدمج مقاتلین من "أنصار التوحید"، وهو الاسم الأحدث لتنظیم "جند الأقصى" المبایع لـ "داعش" (تنظیمات محظورة في روسیا)، ضمن مناطق سیطرته بریف إدلب، وأمن للمنحدرین منهم من جنسیات خلیجیة وعربیة وشمال أفریقیة مناطق استیطان خاصة بهم، فیما تم دمج "داعشیین" آخرین من "أنصار التوحید" ممن ینحدرون من آسیا الوسطى، على الجبهات التي یسیطر علیها "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" (مجموعات محظورة في روسیا) في ریفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقیة الشمال الشرقي، المتاخمین للحدود التركية.
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