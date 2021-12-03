تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلامي-مصري-يرد-على-انتقادات-بسبب-استضافته-مطرب-مهرجانات-تصدر-الترند-1053522261.html
إعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
إعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
رد الإعلامي المصري شريف عامر، على انتقادات طالته بعد استضافته مطرب مهرجانات تصدرت أغنيته الترند في مصر مؤخرا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:04+0000
2021-12-03T16:04+0000
مهرجانات
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048600825_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_35f4d1ae10eb9edd8d5554d3c093fb6a.jpg
ومطربو المهرجانات هم فئة من المطربين الشعبيين، يواجهون حاليا أزمة مع نقابة الموسيقيين في مصر، حيث قام النقيب هاني شاكر بمنع عدد منهم من الغناء داخل مصر.واستضاف شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر" يوسف سوستة، صاحب مهرجان "شيماء" الذي تصدر الترند على مواقع الشوشيال ميديا في مصر مؤخرا.وقال عامر في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" ردا على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها: "ببساطة؛ مصر 100 مليون. فيها كل حاجة. نفهم، نشوف، نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل، لأننا لا نملك منعا ولا حظرا في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها. شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر".وأضاف: "كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه. تحياتي وتقديري للجميع".ولاحقا كتب الإعلامي المصري: "علشان فيه ناس أعصابها مشدودة جدا + بعض التعالي + تجاهل لسمات عصر مختلف + لم يروا الحوار ولا يعرفون طبيعته من الأساس. ولأن الموضوع أبسط من كل هواجس المؤامرة الكونية، أتمنى للجميع بعض الهدوء"، مذكرا بـ 4 قواعد وضعها لحسابه على تويتر.وكان شريف عامر قد تعرض لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافته "سوستة"، واتهمه البعض بـ "ركوب الترند" والتخلي عن الخط الرصين الذي يميزه عبر التناول العميق للقضايا الهامة التي تهم المجتمع المصري.والأربعاء الماضي، أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا، خلال حفل في الرياض برفقة زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا الموقفين عن الغناء في مصر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048600825_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_09b1056274666e3336e7e118cfd346da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مهرجانات, مصر

إعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند

16:04 GMT 03.12.2021
© Photo / MBC MASR Press Office أعمال رمضان 2021 - يحدث في مصر، شريف عامر
 أعمال رمضان 2021 - يحدث في مصر، شريف عامر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / MBC MASR Press Office
تابعنا عبر
رد الإعلامي المصري شريف عامر، على انتقادات طالته بعد استضافته مطرب مهرجانات تصدرت أغنيته الترند في مصر مؤخرا.
ومطربو المهرجانات هم فئة من المطربين الشعبيين، يواجهون حاليا أزمة مع نقابة الموسيقيين في مصر، حيث قام النقيب هاني شاكر بمنع عدد منهم من الغناء داخل مصر.
واستضاف شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر" يوسف سوستة، صاحب مهرجان "شيماء" الذي تصدر الترند على مواقع الشوشيال ميديا في مصر مؤخرا.
وقال عامر في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" ردا على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها: "ببساطة؛ مصر 100 مليون. فيها كل حاجة. نفهم، نشوف، نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل، لأننا لا نملك منعا ولا حظرا في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها. شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر".
وأضاف: "كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه. تحياتي وتقديري للجميع".
ولاحقا كتب الإعلامي المصري: "علشان فيه ناس أعصابها مشدودة جدا + بعض التعالي + تجاهل لسمات عصر مختلف + لم يروا الحوار ولا يعرفون طبيعته من الأساس. ولأن الموضوع أبسط من كل هواجس المؤامرة الكونية، أتمنى للجميع بعض الهدوء"، مذكرا بـ 4 قواعد وضعها لحسابه على تويتر.
وكان شريف عامر قد تعرض لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافته "سوستة"، واتهمه البعض بـ "ركوب الترند" والتخلي عن الخط الرصين الذي يميزه عبر التناول العميق للقضايا الهامة التي تهم المجتمع المصري.
والأربعاء الماضي، أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا، خلال حفل في الرياض برفقة زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا الموقفين عن الغناء في مصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:33 GMTكبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
17:18 GMTتونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
17:13 GMT5 أسباب بعضها خطير لبرودة القدمين في الشتاء... التدفئة لا تجدي
17:01 GMTورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق
16:59 GMTمبادرة بابا الفاتيكان... نقل 50 مهاجرا في قبرص إلى مكان آخر
16:58 GMTبوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا أوكرانيا وقره باغ وسوريا وليبيا
16:57 GMTحقيقة انتقال النني إلى الاتحاد السعودي
16:54 GMTكلوب يرفض انتقادات موجهة لصلاح... "ليس أنانيا"
16:47 GMTالرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي قبلا استقالة وزير الإعلام
16:45 GMTقاعدة عسكرية ومصنع طائرات... تقرير استخباري يكشف قلق إسبانيا من اتفاق المغرب وإسرائيل
16:35 GMTاستقالة قرداحي وجولة ماكرون... ما فرص نجاح مساعي تطبيع العلاقات بين لبنان والسعودية؟
16:24 GMTتلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
16:18 GMTالشرطة المصرية تضبط 4 أطنان كوارتز ممزوج بالذهب
16:04 GMTإعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
15:55 GMTقرار من مجلس أوروبي ضد تركيا بسبب سجن رجل أعمال
15:46 GMTهاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
15:44 GMTأكثر من 1250 مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2021 وهم في طريقهم إلى إسبانيا
15:39 GMTتونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع
15:38 GMTبندقية قنص روسية خارقة تظهر في مصر... صور
15:34 GMTأنطونوف: موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية وأنها جاهزة للرد بالمثل