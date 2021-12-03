إعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
© Photo / MBC MASR Press Office أعمال رمضان 2021 - يحدث في مصر، شريف عامر
© Photo / MBC MASR Press Office
رد الإعلامي المصري شريف عامر، على انتقادات طالته بعد استضافته مطرب مهرجانات تصدرت أغنيته الترند في مصر مؤخرا.
ومطربو المهرجانات هم فئة من المطربين الشعبيين، يواجهون حاليا أزمة مع نقابة الموسيقيين في مصر، حيث قام النقيب هاني شاكر بمنع عدد منهم من الغناء داخل مصر.
واستضاف شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر" يوسف سوستة، صاحب مهرجان "شيماء" الذي تصدر الترند على مواقع الشوشيال ميديا في مصر مؤخرا.
وقال عامر في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" ردا على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها: "ببساطة؛ مصر 100 مليون. فيها كل حاجة. نفهم، نشوف، نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل، لأننا لا نملك منعا ولا حظرا في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها. شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر".
وأضاف: "كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه. تحياتي وتقديري للجميع".
ببساطة ؛مصر ١٠٠ مليون .فيها كل حاجة.نفهم،نشوف،نقرر ، و نعالج بدون ترفع و تجاهل،لأننا لا نملك منعا ولا حظر في عصر له ادوات جديدة لا اوراق اعتماد فيها.— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) December 3, 2021
شخصية تتحول لعنوان ساعة ، و تختفي او تستمر.
كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه.
تحياتي و تقديري للجميع.
ولاحقا كتب الإعلامي المصري: "علشان فيه ناس أعصابها مشدودة جدا + بعض التعالي + تجاهل لسمات عصر مختلف + لم يروا الحوار ولا يعرفون طبيعته من الأساس. ولأن الموضوع أبسط من كل هواجس المؤامرة الكونية، أتمنى للجميع بعض الهدوء"، مذكرا بـ 4 قواعد وضعها لحسابه على تويتر.
علشان فيه ناس اعصابها مشدودة جدا + بعض التعالي + تجاهل لسمات عصر مختلف + لم يروا الحوار و لا يعرفوا طبيعته من الاساس.— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) December 3, 2021
ولأن الموضوع ابسط من كل هواجس المؤامرة الكونية ، اتمنى للجميع بعض الهدوء ، و اعيد التذكير ؛ https://t.co/iO2alUHrQO
وكان شريف عامر قد تعرض لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافته "سوستة"، واتهمه البعض بـ "ركوب الترند" والتخلي عن الخط الرصين الذي يميزه عبر التناول العميق للقضايا الهامة التي تهم المجتمع المصري.
والأربعاء الماضي، أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا، خلال حفل في الرياض برفقة زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا الموقفين عن الغناء في مصر.