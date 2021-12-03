https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلام-ارتفاع-أسعار-النفط-1053500550.html

إعلام: ارتفاع أسعار النفط

إعلام: ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تصريح منظمة "أوبك+" بأنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها المقبل. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T08:26+0000

2021-12-03T08:26+0000

2021-12-03T08:26+0000

النفط

أوبك

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وأفادت قناة السومرية، صباح اليوم الجمعة، بأن مراجعة منظمة "أوبك+" خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها المقبل، في حال إضعاف المتحور الفيروسي الجديد من كورونا "أوميكرون"، الطلب، وإن كانت الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس.وأفادت الوكالة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.2 %، إلى 69.79 دولار للبرميل، وذلك بعدما قفزت 1.2% في الجلسة السابقة.وبدورها، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، هي الأخرى 27 سنتا أو 0.4 % إلى 66.77 دولار للبرميل، إذ لم تكن أقل حظا من سابقتها، حيث أضافت إلى مكاسبها التي بلغت 1.4 % في نهاية التعاملات.وفي السياق نفسه، فاجأت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يُعرف بمنظمة "أوبك+"، الأسواق العالمية حينما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط، بشكل شهري، وبواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا، بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.وعلى الرغم من ذلك، ترك المنتجون الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية، سريعا، في حال تضرر الطلب من إجراءات احتواء متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، حيث أوضحوا أنهم قد يجتمعون، مرة أخرى، قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير المقبل، إذا لزم الأمر.

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النفط, أوبك