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https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلام-ارتفاع-أسعار-النفط-1053500550.html
إعلام: ارتفاع أسعار النفط
إعلام: ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تصريح منظمة "أوبك+" بأنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها المقبل. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T08:26+0000
2021-12-03T08:26+0000
النفط
أوبك
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وأفادت قناة السومرية، صباح اليوم الجمعة، بأن مراجعة منظمة "أوبك+" خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها المقبل، في حال إضعاف المتحور الفيروسي الجديد من كورونا "أوميكرون"، الطلب، وإن كانت الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس.وأفادت الوكالة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.2 %، إلى 69.79 دولار للبرميل، وذلك بعدما قفزت 1.2% في الجلسة السابقة.وبدورها، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، هي الأخرى 27 سنتا أو 0.4 % إلى 66.77 دولار للبرميل، إذ لم تكن أقل حظا من سابقتها، حيث أضافت إلى مكاسبها التي بلغت 1.4 % في نهاية التعاملات.وفي السياق نفسه، فاجأت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يُعرف بمنظمة "أوبك+"، الأسواق العالمية حينما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط، بشكل شهري، وبواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا، بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.وعلى الرغم من ذلك، ترك المنتجون الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية، سريعا، في حال تضرر الطلب من إجراءات احتواء متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، حيث أوضحوا أنهم قد يجتمعون، مرة أخرى، قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير المقبل، إذا لزم الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/نوفاك-روسيا-لا-ترى-حاجة-إلى-إجراءات-عاجلة-من-أوبك--بسبب-السلالة-الجديدة-من-كورونا-1053378595.html
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النفط, أوبك

إعلام: ارتفاع أسعار النفط

08:26 GMT 03.12.2021
© Sputnik . Mohamma Damourمعرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021
معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Mohamma Damour
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تصريح منظمة "أوبك+" بأنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها المقبل.
وأفادت قناة السومرية، صباح اليوم الجمعة، بأن مراجعة منظمة "أوبك+" خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها المقبل، في حال إضعاف المتحور الفيروسي الجديد من كورونا "أوميكرون"، الطلب، وإن كانت الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
نوفاك: روسيا لا ترى حاجة إلى إجراءات عاجلة من "أوبك +" بسبب السلالة الجديدة من كورونا
29 نوفمبر, 06:32 GMT
وأفادت الوكالة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.2 %، إلى 69.79 دولار للبرميل، وذلك بعدما قفزت 1.2% في الجلسة السابقة.
وبدورها، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، هي الأخرى 27 سنتا أو 0.4 % إلى 66.77 دولار للبرميل، إذ لم تكن أقل حظا من سابقتها، حيث أضافت إلى مكاسبها التي بلغت 1.4 % في نهاية التعاملات.
وفي السياق نفسه، فاجأت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يُعرف بمنظمة "أوبك+"، الأسواق العالمية حينما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط، بشكل شهري، وبواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا، بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، ترك المنتجون الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية، سريعا، في حال تضرر الطلب من إجراءات احتواء متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، حيث أوضحوا أنهم قد يجتمعون، مرة أخرى، قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير المقبل، إذا لزم الأمر.
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