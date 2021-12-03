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https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلام-الإعلان-عن-تشكيلة-الحكومة-الكويتية-قبل-منتصف-ديسمبر-1053510092.html
إعلام: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية قبل منتصف ديسمبر
إعلام: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية قبل منتصف ديسمبر
أكدت تقارير إعلامية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة، سيكون قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:45+0000
2021-12-03T11:45+0000
أخبار الكويت اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة، قالت: "من المرجح الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية قبل منتصف ديسمبر الجاري".وأكدت أن "رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة".ووصفت الجريدة الكويتية الحكومة المقبلة بأنها "حكومة الاعتذارات"، معللة بأن "الخالد بعد أن أجرى المشاورات مع الكتل والتيارات، واجه الكثير من الاعتذارات من الشخصيات التي عرض عليها المنصب الوزاري".فيما أشارت المصادر إلى وجود من 6 إلى 7 وزراء جدد في التشكيلة الجديدة، منهم أكثر من امرأة، أكدت أن أغلب أعضاء الحكومة من "التكنوقراط".وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أمير-الكويت-يكلف-الشيخ-صباح-الخالد-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1052422884.html
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أخبار الكويت اليوم, تشكيل الحكومة الكويتية

إعلام: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية قبل منتصف ديسمبر

11:45 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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أكدت تقارير إعلامية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة، سيكون قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة، قالت: "من المرجح الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية قبل منتصف ديسمبر الجاري".
صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
23 نوفمبر, 11:08 GMT
وأكدت أن "رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة".
ووصفت الجريدة الكويتية الحكومة المقبلة بأنها "حكومة الاعتذارات"، معللة بأن "الخالد بعد أن أجرى المشاورات مع الكتل والتيارات، واجه الكثير من الاعتذارات من الشخصيات التي عرض عليها المنصب الوزاري".
فيما أشارت المصادر إلى وجود من 6 إلى 7 وزراء جدد في التشكيلة الجديدة، منهم أكثر من امرأة، أكدت أن أغلب أعضاء الحكومة من "التكنوقراط".
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.
يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
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