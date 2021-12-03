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https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلام-موانئ-دبي-العالمية-تنسحب-من-عرض-لخصخصة-ميناء-حيفا-الإسرائيلي-1053504807.html
إعلام: "موانئ دبي" العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي
إعلام: "موانئ دبي" العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن شركة "موانئ دبي" العالمية انسحبت من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:29+0000
2021-12-03T09:29+0000
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وحسب "رويترز"، قالت سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، إن "موانئ دبي" طلبت إنهاء شراكتها في هذا العرض.وأضافت أن شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية طلبت المواصلة بمفردها.وكانت موانئ دبي العالمية قد قدمت عرضا في شهر أكتوبر الماضي، مع شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية للتعاون حصريا في خصخصة ميناء حيفا، أحد مينائي إسرائيل الرئيسيين على البحر المتوسط.وكان العرض المشترك واحدا من عدة مشروعات بين إسرائيل والإمارات أعقبت اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات العام الماضي.ولم تصدر "موانئ دبي" أي تعليق حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20201029/موانئ-دبي-تقدم-عرضا-مشتركا-مع-شركة-إسرائيلية-لخصخصة-ميناء-حيفا-1047009101.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: "موانئ دبي" العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن شركة "موانئ دبي" العالمية انسحبت من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.
وحسب "رويترز"، قالت سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، إن "موانئ دبي" طلبت إنهاء شراكتها في هذا العرض.
وأضافت أن شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية طلبت المواصلة بمفردها.
29 أكتوبر 2020, 10:50 GMT
وكانت
موانئ دبي العالمية
قد قدمت عرضا في شهر أكتوبر الماضي، مع شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية للتعاون حصريا في خصخصة ميناء حيفا، أحد مينائي إسرائيل الرئيسيين على البحر المتوسط.
وكان العرض المشترك واحدا من عدة مشروعات بين
إسرائيل والإمارات
أعقبت اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات العام الماضي.
ولم تصدر "موانئ دبي" أي تعليق حتى الآن.