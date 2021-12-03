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https://arabic.sputniknews.com/20211203/إلغاء-رحلة-من-مينسك-إلى-بغداد-لإجلاء-المهاجرين-العراقيين-1053500293.html
إلغاء رحلة من مينسك إلى بغداد لإجلاء المهاجرين العراقيين
إلغاء رحلة من مينسك إلى بغداد لإجلاء المهاجرين العراقيين
أفاد مطار "مينسك الوطني" في بيلاروس بإلغاء رحلة إعادة المهاجرين العراقيين من مينسك إلى بغداد، والتي كانت مقررة الجمعة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T08:34+0000
2021-12-03T08:34+0000
العالم
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وقالت إدارة المطار لوكالة "سبوتنيك": "تم إلغاء رحلة اليوم إلى بغداد. أما بالنسبة إلى الغد، فهذه معلومة أولية لأن كل شيء يتغير بسرعة كبيرة. من الأفضل مراجعة شركة الطيران".وبحسب الوكالة، ظهرت رحلة جوية متجهة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على جدول المطار ليوم غد. ووفقا لبرنامج الرحلة، فإنه من المقرر أن تهبط الطائرة في مينسك غدا السبت في 4 ديسمبر/كانون الأول على الساعة 15.45 (بتوقيت موسكو) والإقلاع في الساعة 16.45.هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروس بلغ 1894 شخصا.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الخطوط-الجوية-العراقية-تعلن-تأجيل-رحلة-لإجلاء-مهاجرين-من-بيلاروس-1053404835.html
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العالم

إلغاء رحلة من مينسك إلى بغداد لإجلاء المهاجرين العراقيين

08:34 GMT 03.12.2021
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTAوضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA
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أفاد مطار "مينسك الوطني" في بيلاروس بإلغاء رحلة إعادة المهاجرين العراقيين من مينسك إلى بغداد، والتي كانت مقررة الجمعة.
وقالت إدارة المطار لوكالة "سبوتنيك": "تم إلغاء رحلة اليوم إلى بغداد. أما بالنسبة إلى الغد، فهذه معلومة أولية لأن كل شيء يتغير بسرعة كبيرة. من الأفضل مراجعة شركة الطيران".
وبحسب الوكالة، ظهرت رحلة جوية متجهة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على جدول المطار ليوم غد. ووفقا لبرنامج الرحلة، فإنه من المقرر أن تهبط الطائرة في مينسك غدا السبت في 4 ديسمبر/كانون الأول على الساعة 15.45 (بتوقيت موسكو) والإقلاع في الساعة 16.45.
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
الخطوط الجوية العراقية تعلن تأجيل رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس
30 نوفمبر, 10:31 GMT
هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروس بلغ 1894 شخصا.
وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
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