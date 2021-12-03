إيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بقيمة 10 مليارات دولار
أعلنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، باع أسهماً في الشركة بإجمالي نحو 10 مليارات دولار؛ وذلك منذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المستندات التنظيمية، باع ماسك، أمس الخميس، أكثر من 934 ألف سهم من أسهم شركة "تسلا"، بقيمة تجاوزت مليار دولار.
وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للأسهم المباعة، منذ بداية نوفمبر، إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.
وكان الملياردير الأمريكي قد باع، في 11 نوفمبر، 4.5 مليون من أسهمه في "تسلا"، بإجمالي 5 مليارات دولار.
وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للأسهم المباعة، منذ بداية نوفمبر، إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.
وكان الملياردير الأمريكي قد باع، في 11 نوفمبر، 4.5 مليون من أسهمه في "تسلا"، بإجمالي 5 مليارات دولار.
26 نوفمبر, 17:41 GMT
وغرد ماسك على "تويتر"، الشهر الماضي، موضحا، أنه كان الكثير من الحديث مؤخراً عن الأرباح غير المحققة كأداة تهرب ضريبي، لذلك عرض بيع 10 بالمئة من أسهمه في "تسلا".
وأعلن ماسك، أنه سيتخذ قرارا بناءً على استطلاع رأي عبر الإنترنت، أيا كانت النتائج.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تأييد أكثر من نصف المصوتين (57.9 بالمئة) خيار بيع الأسهم.
وأعلن ماسك، أنه سيتخذ قرارا بناءً على استطلاع رأي عبر الإنترنت، أيا كانت النتائج.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تأييد أكثر من نصف المصوتين (57.9 بالمئة) خيار بيع الأسهم.
تأسست شركة "تسلا موتورز" الأمريكية في عام 2003 كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية والتقنيات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية، وتبيعها إلى شركات سيارات أخرى، مثل "تويوتا" و"دايملر".
ووفقا لتقديرات "فوربس"، لا يزال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ قيمة ثروته 300.8 مليار دولار، ويأتي في المرتبة الثانية مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته 205.5 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية، وتبيعها إلى شركات سيارات أخرى، مثل "تويوتا" و"دايملر".
ووفقا لتقديرات "فوربس"، لا يزال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ قيمة ثروته 300.8 مليار دولار، ويأتي في المرتبة الثانية مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته 205.5 مليار دولار.