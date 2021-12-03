اختبار بندقية مضادة للقنص... فيديو

كان مشروع "WarGonzo" أول من اختبر بندقية قنص "DXL-5 Ravager" الجديدة. تم تطويرها في شركة الأسلحة الخاصة "Lobaev Arms" لذخيرتين بعيارين - الناتو 12.7 × 99 و12.7 × 108. وفقًا لمؤسسها، فلاديسلاف لوباييف، لا توجد بنادق من هذه الفئة في العالم. يتم الانتقال من عيار إلى آخر عن طريق تغيير السبطانة.هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مخمد في مثل هذه البندقية. إنه يخفف الارتداد بشكل كبير، مما يجعله سلسًا للغاية بالنسبة لسلاح من هذا العيار الكبير. ومع ذلك، فإن مهمته الرئيسية هي تحسين دقة الإطلاق.وفقًا لفلاديسلاف لوباييف، فإن وقت الإصابة بين الهدف الأول والثاني نصف دقيقة. أي أن قطر التشتت 15 ملم لكل 100 متر. هذا هو ضعف الدقة القياسية لأسلحة القنص. لم ينجح أي شخص في العالم في صنع بندقية من عيار 12.7 بمثل هذا المؤشر. على سبيل المثال، يبلغ وقت بندقية باريت الأمريكية ذات العيار الكبير أكثر من دقيقتين.من السابق لأوانه الحديث عن مدى الرؤية الحقيقي للبندقية أثناء اختبارها. لكن المطورين يعتقدون أنه سيصل إلى 2.5 كيلومتر. في الفيديو، أظهرت البندقية نتائج جيدة عندما أطلقت حتى على بعد 2000 متر.يبلغ وزن "DXL-5" بدون معدات 13 كيلوغراما. مع رصاصات عيار - 14-14.5 كيلوغراما.هذه الخصائص تجعل "Ravager" ليس مجرد قناص، بل سلاح مضاد للقناص. والغرض الرئيسي منه هو محاربة أفضل القناصين.
تم وصف قدرات بندقية القنص الروسية "DXL-5" في الفيديو.
كان مشروع "WarGonzo" أول من اختبر بندقية قنص "DXL-5 Ravager" الجديدة. تم تطويرها في شركة الأسلحة الخاصة "Lobaev Arms" لذخيرتين بعيارين - الناتو 12.7 × 99 و12.7 × 108. وفقًا لمؤسسها، فلاديسلاف لوباييف، لا توجد بنادق من هذه الفئة في العالم. يتم الانتقال من عيار إلى آخر عن طريق تغيير السبطانة.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مخمد في مثل هذه البندقية. إنه يخفف الارتداد بشكل كبير، مما يجعله سلسًا للغاية بالنسبة لسلاح من هذا العيار الكبير. ومع ذلك، فإن مهمته الرئيسية هي تحسين دقة الإطلاق.
وفقًا لفلاديسلاف لوباييف، فإن وقت الإصابة بين الهدف الأول والثاني نصف دقيقة. أي أن قطر التشتت 15 ملم لكل 100 متر. هذا هو ضعف الدقة القياسية لأسلحة القنص. لم ينجح أي شخص في العالم في صنع بندقية من عيار 12.7 بمثل هذا المؤشر. على سبيل المثال، يبلغ وقت بندقية باريت الأمريكية ذات العيار الكبير أكثر من دقيقتين.
من السابق لأوانه الحديث عن مدى الرؤية الحقيقي للبندقية أثناء اختبارها. لكن المطورين يعتقدون أنه سيصل إلى 2.5 كيلومتر. في الفيديو، أظهرت البندقية نتائج جيدة عندما أطلقت حتى على بعد 2000 متر.
يبلغ وزن "DXL-5" بدون معدات 13 كيلوغراما. مع رصاصات عيار - 14-14.5 كيلوغراما.
هذه الخصائص تجعل "Ravager" ليس مجرد قناص، بل سلاح مضاد للقناص. والغرض الرئيسي منه هو محاربة أفضل القناصين.