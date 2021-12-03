https://arabic.sputniknews.com/20211203/اعتقال-رجل-يحمل-سكينا-أثناء-ترأس-البابا-فرنسيس-قداسا-في-قبرص-1053505515.html

اعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص

اعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص

أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت رجلا يحمل سكينا، أثناء ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداسا في العاصمة نيقوسيا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T09:54+0000

2021-12-03T09:54+0000

2021-12-03T09:54+0000

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وحسب "رويترز"، قال مسؤول في الشرطة القبرصية، إنه تم إلقاء القبض على رجل كان يحمل سكينا حاول دخول ملعب مكشوف حيث كان البابا يرأس قداسا في العاصمة نيقوسيا.ونقلت "رويترز"، عن مصدر أمني آخر، قوله إنه يبدو أن السكين "للاستخدام الشخصي" ولا علاقة له بوجود البابا فرنسيس في قبرص.وأضاف أن الرجل الذي يُعتقد أنه من نيجيريا يخضع حاليا للاستجواب.هذا ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الواقعة. يذكر أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة لقبرص تستغرق 3 أيام.

https://arabic.sputniknews.com/20211008/شيخ-الأزهر-يتحدث-لإذاعة-الفاتيكان-عن-سر-علاقته-بالبابا-في-أول-حوار-من-نوعه-1050380363.html

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