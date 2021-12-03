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اعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص
اعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص
أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت رجلا يحمل سكينا، أثناء ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداسا في العاصمة نيقوسيا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:54+0000
2021-12-03T09:54+0000
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب "رويترز"، قال مسؤول في الشرطة القبرصية، إنه تم إلقاء القبض على رجل كان يحمل سكينا حاول دخول ملعب مكشوف حيث كان البابا يرأس قداسا في العاصمة نيقوسيا.ونقلت "رويترز"، عن مصدر أمني آخر، قوله إنه يبدو أن السكين "للاستخدام الشخصي" ولا علاقة له بوجود البابا فرنسيس في قبرص.وأضاف أن الرجل الذي يُعتقد أنه من نيجيريا يخضع حاليا للاستجواب.هذا ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الواقعة. يذكر أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة لقبرص تستغرق 3 أيام.
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أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

اعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص

09:54 GMT 03.12.2021
© REUTERS / POOLلقاء رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي مع البابا فرانسيس إلى بغداد، العراق 5 مارس 2021
لقاء رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي مع البابا فرانسيس إلى بغداد، العراق 5 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / POOL
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أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت رجلا يحمل سكينا، أثناء ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداسا في العاصمة نيقوسيا.
وحسب "رويترز"، قال مسؤول في الشرطة القبرصية، إنه تم إلقاء القبض على رجل كان يحمل سكينا حاول دخول ملعب مكشوف حيث كان البابا يرأس قداسا في العاصمة نيقوسيا.
وأوضح أنه "خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاما وبحوزته سكين".
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ونقلت "رويترز"، عن مصدر أمني آخر، قوله إنه يبدو أن السكين "للاستخدام الشخصي" ولا علاقة له بوجود البابا فرنسيس في قبرص.
وأضاف أن الرجل الذي يُعتقد أنه من نيجيريا يخضع حاليا للاستجواب.
هذا ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.
يذكر أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة لقبرص تستغرق 3 أيام.
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